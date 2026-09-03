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Φωτιά έχει ξεσπάσει από το πρωί στην Άνδρο.

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτι, στην Άνδρο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 03 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 7:30.

Κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και Εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

Επισης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ανδρου προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

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Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.