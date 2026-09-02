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Η φωτιά καίει σε δύσβατη περιοχή.

Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (02/09) σε δασική έκταση στην Κρυσταλλοπηγή του δήμου Πρεσπών Φλώρινας.

Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, ενώ τα 2 ελικόπτερα που επιχειρούσαν από αέρος καθηλώθηκαν λόγω της νύκτας.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2095174809621578042}

Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, γεγονός που δυσκολεύει την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων.

Στις 21:20 εστάλη μήνυμα από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

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