Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (02/09) σε δασική έκταση στην Κρυσταλλοπηγή του δήμου Πρεσπών Φλώρινας.
Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, ενώ τα 2 ελικόπτερα που επιχειρούσαν από αέρος καθηλώθηκαν λόγω της νύκτας.
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2095174809621578042}
Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, γεγονός που δυσκολεύει την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων.
Στις 21:20 εστάλη μήνυμα από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
{https://x.com/112Greece/status/2095215241885802939}