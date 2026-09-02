Η Κατερίνα Παπουτσάκη αποχαιρέτησε το καλοκαίρι με ένα εντυπωσιακό φωτογραφικό άλμπουμ.

Με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο επέλεξε η Κατερίνα Παπουτσάκη να αποχαιρετήσει το φετινό καλοκαίρι, κάνοντας μία μικρή αναδρομή στις στιγμές που έζησε τους προηγούμενους μήνες.

Η γνωστή ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μία σειρά από φωτογραφίες και στιγμιότυπα, χαρίζοντάς τους μία σύντομη γεύση από τις οικογενειακές στιγμές που ξεχώρισε.

Την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media η ηθοποιός δημοσίευσε ορισμένα στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές της διακοπές, αποτυπώνοντας την ηρεμία και τις οικογενειακές στιγμές που έζησε δίπλα στα παιδιά της.

Κατά τη διάρκεια των διακοπών, η Κατερίνα Παπουτσάκη ταξίδεψε σε ελληνικούς προορισμούς δημιουργώντας νέες αναμνήσεις. Ανάμεσα στα μέρη που επισκέφθηκε ήταν η Κρήτη, τα Ιωάννινα και η Κύθνος, ενώ έκανε μία στάση και στην Επίδαυρο, καθώς βρέθηκε στη σκηνή του αρχαίου θεάτρου για την παράσταση «Λυσιστράτη».

Στο νέο φωτογραφικό άλμπουμ που μοιράστηκε, η Κατερίνα Παπουστάκη, συμπεριέλαβε εικόνες από διαφορετικές στιγμές του καλοκαιριού της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/p/DcvnCq8CCaG/?hl=el&img_index=1}

Σε μία από αυτές ποζάρει δίπλα στην πισίνα φορώντας το μπικίνι της, ενώ σε άλλες απολαμβάνει το παιχνίδι με τα παιδιά της δίπλα στην θάλασσα.