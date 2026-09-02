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Το βίντεο που μοιράστηκε η Ευγενία Σαμαρά.

Μία ακόμη εμπειρία ζωής κατάφερε να προσθέσει στο βιβλίο της ζωής της η Ευγενία Σαμαρά, καθώς κολύμπησε ανάμεσα σε τεράστια σαλάχια και εντυπωσιακούς φαλαινοκαρχαρίες.

Η γνωστή ηθοποιός τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο Μεξικό, εκεί όπου έχει δημιουργήσει μερικές από τις πιο ξεχωριστές αναμνήσεις της, ανάμεσα σε άλλους πολιτισμούς και μοναδικά σημεία στη φύση.

Αυτή τη φορά, άφησε πίσω της τα βουνά, τα ηφαίστεια και τους παραδοσιακούς ναούς για να κολυμπήσει ανάμεσα σε μοναδικά πλάσματα του βυθού.

Στο βίντεο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους το βράδυ της Τρίτης, εμφανίζεται με μάσκα και βατραχοπέδιλα να κολυμπάει δίπλα σε μοναδικά και άκρως επιβλητικά θαλάσσια πλάσματα.

Όπως συνηθίζει μάλιστα, στη συνοδευτική λεζάντα, επέλεξε να προσθέσει ορισμένες πληροφορίες για τη νέα της απόδραση, συστήνοντας στους followers της χαρακτηριστικά των ζώων.

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Η ανάρτηση της Ευγενίας Σαμαρά

Mexico Journal - Entry 18 - Whale Sharks και Manta Rays

Καλό μήνα αγαπημένοι μέσα από το βυθό παρέα με αυτά τα τεράστια πλάσματα που κολυμπήσαμε παρέα. Δέος και ανατριχίλα και τρέλα και έκανα πάλι σαν πεντάχρονο και γενικά να ρουφάμε τη ζωή με το κουτάλι παρακαλώ.

Για να μην φρικάρει η μάνα μου:

Οι φαλαινοκαρχαρίες:

Είναι το μεγαλύτερο ψάρι στον κόσμο. (Φτάνει έως 12–18 μέτρα, έχω δει πιο μικρά λεωφορεία)

Παρόλο που λέγεται καρχαρίας, δεν κυνηγά ανθρώπους. (Ευτυχώς) Τρώει κυρίως πλαγκτόν, μικρά ψάρια και αυγά ψαριών.

Οι λευκές κουκκίδες στο σώμα του είναι μοναδικές για κάθε φαλαινοκαρχαρία, σαν τα δακτυλικά μας αποτυπώματα. Awww

Κολυμπά με το τεράστιο στόμα του ανοιχτό και φιλτράρει το νερό για να κρατήσει την τροφή. (Είναι τέλειος και πολύ αστείος)

Τα Σαλάχια Manta Ray:

Το άνοιγμα των «φτερών» μιας γιγάντιας manta μπορεί να φτάσει περίπου 7 μέτρα.

Έχει έναν από τους μεγαλύτερους εγκεφάλους ανάμεσα στα ψάρια.

Όπως ο φαλαινοκαρχαρίας, τρέφεται κυρίως με πλαγκτόν και το φιλτράρει από το νερό.

Το καλύτερο κάνει τούμπες και περιστροφές μέσα στο νερό και μας αποτρελαίνει (θα το δεις στο βίντεο)».

{https://www.instagram.com/p/DcwGgBUxlvI/?hl=el}