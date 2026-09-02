«Η απόφαση αυτή αποτελεί την απόλυτη υποβάθμιση και απαξίωση του κτηνιατρικού κλάδου», αναφέρει μεταξύ άλλων η ΠΟΓΕΔΥ.

Την έντονη αντίδραση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) προκάλεσε η τροπολογία της Τετάρτης (02/09), κατά την οποία ο συντονισμός της κρίσης του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο περνάει στα χέρια του Στρατού και κατ΄ επέκταση του υπουργείου Άμυνας.

Με ανακοίνωσή της, η ΠΟΓΕΔΥ καταγγέλλει ότι η πρόσφατη τροπολογία παραμερίζει τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνη εκτροπή» και «μπαλωματική λύση» απέναντι στις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού.

Η Ομοσπονδία ζητά την άμεση ανάκληση της επίμαχης ρύθμισης, την κατεπείγουσα πρόσληψη μόνιμων κτηνιάτρων και βοηθητικού προσωπικού στη Λέσβο, καθώς και ουσιαστικά μέτρα στήριξης για τους κτηνοτρόφους, προειδοποιώντας ότι νέα λάθη μπορούν να επιφέρουν το τελειωτικό πλήγμα στην πρωτογενή παραγωγή και στην οικονομία του νησί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΟΓΕΔΥ

«Με αγανάκτηση και βαθύ προβληματισμό εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία και την πλήρη αντίθεσή μας στην πρόσφατη κυβερνητική τροπολογία, με την οποία παραδίδονται οι πολιτικές κτηνιατρικές υπηρεσίες της Λέσβου και ο συντονισμός της κρίσης του αφθώδους πυρετού απευθείας στον έλεγχο και τη διοίκηση του Στρατού.

Καταγγέλλουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την απόφαση αυτή, τονίζοντας ότι τέτοιες αυταρχικές μεθοδεύσεις θυμίζουν μαύρες, αντιδημοκρατικές πρακτικές του παρελθόντος που δεν έχουν καμία θέση σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία. Η επιβολή του στρατιωτικού νόμου στην κτηνοτροφία αποτελεί μια επικίνδυνη εκτροπή από την ομαλή διοικητική λειτουργία και μια ξεκάθαρη προσπάθεια φίμωσης και τρομοκράτησης της τοπικής κοινωνίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η διαχείριση μιας τέτοιας κρίσης απαιτεί επιστημονική γνώση, κλινική εμπειρία που διαθέτουν αποκλειστικά και μόνο οι κτηνίατροι και εφαρμογή υγειονομικών πρωτοκόλλων, και όχι στρατιωτικά διατάγματα και επίδειξη ισχύος. Η μετακύλιση αυτών των ευθυνών σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία δεν έχουν την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση, αποτελεί πρόχειρη και επικίνδυνη λύση, καταδεικνύοντας με τον πιο ηχηρό τρόπο την αποτυχία του ΥπΑΑΤ για τον έλεγχο της επιζωοτίας καθώς η αυτή, πλήττει το νησί τους τελευταίους πέντε μήνες, οδηγώντας στη θανάτωση δεκάδων χιλιάδων ζώων και φέρνοντας σε απόγνωση τον κτηνοτροφικό κόσμο.

Η απόφαση αυτή αποτελεί επίσης την απόλυτη υποβάθμιση και απαξίωση του κτηνιατρικού κλάδου και των υπηρεσιακών παραγόντων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ. Αντί η πολιτεία να ενισχύσει τις δημόσιες κτηνιατρικές υπηρεσίες με μόνιμο προσωπικό και πόρους, επιλέγει να παραμερίσει τους επιστήμονες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Η υποκατάσταση των κτηνιάτρων από ένστολους διοικητές προσβάλλει την επιστημονική κοινότητα, ακυρώνει τον ρόλο των αρμόδιων επιστημονικών φορέων και αποδεικνύει την παταγώδη αποτυχία της κρατικής μηχανής να διαχειριστεί την κρίση καθώς επιλέγεται από το ΥπΑΑΤ η λύση της «μπαλωματικής» επιστράτευσης του στρατού, υποβαθμίζοντας επίσης και την αποστολή του στρατού που δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως φθηνό εργατικό δυναμικό για την κάλυψη των τραγικών ελλείψεων του κρατικού μηχανισμού.

Η Λέσβος είναι ένας τόπος με ισχυρότατο κτηνοτροφικό χαρακτήρα και η οικονομία της βασίζεται στην Αγροτική Οικονομία. Οποιοδήποτε λάθος στη διαχείριση μιας τέτοιας κρίσης θα επιφέρει το τελειωτικό χτύπημα στους κτηνοτρόφους και την πρωτογενή παραγωγή.

ΖΗΤΟΥΜΕ:

Την άμεση απόσυρση / ανάκληση της τροπολογίας που εμπλέκει τον στρατό σε αμιγώς κτηνιατρικά καθήκοντα.

Την κατεπείγουσα πρόσληψη μόνιμων κτηνιάτρων και βοηθητικού προσωπικού στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Λέσβου.

Την ουσιαστική στήριξη των κτηνοτρόφων του νησιού με παροχή δωρεάν μέσων βιοασφάλειας και αποζημιώσεων όπου απαιτείται.

Η δημόσια υγεία, η προστασία του ζωικού κεφαλαίου και η αξιοπρέπεια των επιστημόνων και των στρατιωτικών μας δεν θυσιάζονται στον βωμό της προχειρότητας».