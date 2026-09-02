Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (02/09) στον Μύτικα του δήμου Θήβας, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση.
Στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Στη μάχη με της φλόγες έχουν ριχτεί 76 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα. Παράλληλα, από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις 12 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2095121946887262688}
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dl4tyh9fb2yh?integrationId=40599y14juihe6ly}
Στην περιοχή επικρατούν δυνατοί άνεμοι, χωρίς ωστόσο να επηρεάζουν τα εναέρια μέσα. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν αγώνα προκειμένου οι φλόγες να μη περάσουν στο δάσος Μοσχοποδίου.
{https://www.youtube.com/watch?v=ULtFj_cCOV8}
Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dl4xcj0s5989?integrationId=40599y14juihe6ly}