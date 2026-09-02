Το νέο τιμολόγιο ρεύματος της ΔΕΗ έχει πάγιο 3,5 ευρώ και 11,5 ευρώ για τον επόμενο χρόνο.

Για μια οικονομικά ισχυρή δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, που το 2019 ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός με αφορμή το νέο σταθερό τιμολόγιο ρεύματος της ΔΕΗ σημειώνει ότι σε ένα περιβάλλον αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας «καταφέραμε να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλά. Αυτό δεν είναι τυχαίο» και εξήγησε: «Δεν θα μπορούσε να συμβεί αν δεν είχαμε μια δημόσια επιχείρηση Ηλεκτρισμού οικονομικά ισχυρή. Ικανή να απορροφά η ίδια μέρος του κόστους αντί να το μεταφέρει στον καταναλωτή».

Και κατέληξε λέγοντας: «Γιατί ισχυρή ΔΕΗ σημαίνει λιγότερη πίεση στους λογαριασμούς ρεύματος».

Αναλυτικά το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη

{https://www.facebook.com/watch/?v=2482728438891352}