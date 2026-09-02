Ο λαχνός που ανέδειξε η 35η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου.

Νέα κλήρωση, η 35η, του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn πραγματοποιήθηκε απόψε (2/9), που μοίραζε 2 εκατομμύρια ευρώ.

Ο τυχερός λαχνός της 35ης κλήρωσης είναι 36743, σειρά 2η, στοιχείο Δ. Η πρόσθετη κλήρωση που διενεργήθηκε ανέδειξε τον αριθμό 62. Ο τρίδυμος λαχνός αποτελείται από τον αριθμό 36743, στη 2η, 3η και 1η σειρά και κερδίζει συνολικά το ποσό των 300.000 ευρώ.

Από την πρόσθετη κλήρωση δεν προέκυψε χρηματοδότηση του μεγάλου λαχνού της κλήρωσης. Έτσι, το γραμμάτιο με το στοιχείο Δ του πρώτου λαχνού κερδίζει 200.000 ευρώ. Τα συνολικά κέρδη της πεντάδας του πρώτου λαχνού ανέρχονται σε 250.000 ευρώ.

Ο ίδιος αριθμός στις υπόλοιπες σειρές κερδίζει 15.000 ευρώ. Ο αριθμός 76640 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης, 90 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ, 100 λαχνοί από 200 ευρώ, 990 αριθμοί κερδίζουν από 100 ευρώ και 200 από 50 ευρώ. Τέλος, από 10 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί που λήγουν σε 1, 3, 5, 7, 9.

Η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου

{https://www.youtube.com/watch?v=Bfl45BNKB-o}