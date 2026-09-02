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Νωρίτερα θα καταβληθούν και οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026, λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου.

«Κλείδωσαν» οι επίσημες ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις Οκτωβρίου 2026 από τον e-ΕΦΚΑ. Όπως κάθε μήνα, οι πληρωμές προγραμματίζονται σε δύο φάσεις, ανάλογα με το Ταμείο και την κατηγορία των συνταξιούχων.

Οι συνταξιούχοι, ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα χρήματα αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς μία ημέρα νωρίτερα από την επίσημη ημερομηνία πληρωμής, συνήθως μετά τις 17:00, ανάλογα με την τράπεζα.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις από τα πρώην Ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον Ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ.

Οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο των μη μισθωτών όσο και των μισθωτών.

Τα χρήματα για τους συγκεκριμένους δικαιούχους αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, μετά τις 17:00, ανάλογα με την τράπεζα.

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 θα καταβληθούν:

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Οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων Μισθωτών, δηλαδή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ και των λοιπών εντασσόμενων Ταμείων.

Οι κύριες συντάξεις των ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Και σε αυτή την περίπτωση, τα χρήματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, μετά τις 17:00, ανάλογα με την τράπεζα.

Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Θα πληρωθούν νωρίτερα

Νωρίτερα θα καταβληθούν και οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026, λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου. Οι πληρωμές δεν θα μεταφερθούν στις αρχές Νοεμβρίου, αλλά θα πραγματοποιηθούν στα τέλη Οκτωβρίου, ώστε οι συνταξιούχοι να έχουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους πριν από την έναρξη του νέου μήνα.

1. Συντάξεις μη μισθωτών – ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ

Οι συντάξεις της πρώτης κατηγορίας αναμένεται να καταβληθούν την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026.

Η κατηγορία αυτή αφορά:

Συνταξιούχους ΟΑΕΕ

Συνταξιούχους ΟΓΑ

Συνταξιούχους ΕΤΑΑ Μη Μισθωτών

Όλους τους νέους συνταξιούχους, μισθωτούς και μη μισθωτούς, που βγήκαν στη σύνταξη από 1/1/2017 και μετά, με βάση τον Νόμο 4387/2016.

Τα χρήματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το βράδυ της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου, ανάλογα με την τράπεζα.

2. Συντάξεις μισθωτών – ΙΚΑ, Δημόσιο, ΝΑΤ

Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία αφορά τους συνταξιούχους των πρώην Ταμείων Μισθωτών.

Οι συντάξεις είναι προγραμματισμένο να καταβληθούν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026.

Ωστόσο, λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, τα χρήματα αναμένεται να πιστωθούν νωρίτερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς, από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου.

Η κατηγορία αυτή αφορά:

Συνταξιούχους ΙΚΑ

Συνταξιούχους Δημοσίου

Συνταξιούχους ΝΑΤ και ΚΕΑΝ

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

ΕΤΑΤ

ΤΣΕΑΠΓΣΟ

ΤΣΠ-ΗΣΑΠ

ΔΕΗ

ΟΤΕ

Ποιοι θα πάρουν τα 300 ευρώ τον Νοέμβριο

Στο επίκεντρο βρίσκεται παράλληλα και η ενίσχυση των 300 ευρώ, η οποία αναμένεται να καταβληθεί τον Νοέμβριο στους δικαιούχους που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Το ποσό των 300 ευρώ δεν αφορά όλους τους συνταξιούχους. Η συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Επομένως, οι συνταξιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν εάν ανήκουν στην κατηγορία των δικαιούχων, καθώς η καταβολή δεν είναι οριζόντια.

Η πληρωμή των 300 ευρώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2026, ξεχωριστά από τις συντάξεις Νοεμβρίου, οι οποίες θα έχουν ήδη καταβληθεί στα τέλη Οκτωβρίου.

Για τους άγαμους, το ανώτατο ετήσιο εισόδημα αυξάνεται στις 25.000 ευρώ, από 14.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως.

Για τους έγγαμους ή όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, το όριο ανεβαίνει στις 35.000 ευρώ, από 26.000 ευρώ.

Παράλληλα, λαμβάνεται υπόψη και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας. Το ανώτατο όριο διαμορφώνεται στις 300.000 ευρώ για τον άγαμο και στις 400.000 ευρώ για τον έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Για τον υπολογισμό εξετάζεται η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του δικαιούχου, του συζύγου ή του μέρους συμφώνου συμβίωσης, καθώς και των εξαρτώμενων τέκνων, όπως αυτή αποτυπώνεται στην πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ.