Η εξόρμηση των 45 κυβερνητικών στην Μακεδονία.

Η πενθήμερη εξόρμηση 45 υπουργών και υφυπουργών στη Βόρειο Ελλάδα ενόψει ΔΕΘ μόνο τυχαία δεν είναι.

Οι σοβαρές εκλογικές απώλειες που μετράει η Ν.Δ. σε παραδοσιακά «γαλάζια» εκλογικά κάστρα -ήδη από το ΄24 - σε συνδυασμό με πιθανές νέες «γαλάζιες» διαρροές από νυν και νέα δεξιά κόμματα έχουν σημάνει κόκκινο συναγερμό.

Τρέχουν να αποτρέψουν διαρροές… εκ των υστέρων

Η εντολή που έχουν λάβει οι υπουργοί είναι να διακηρύξουν το… έργο της κυβέρνησης ανά νομό. Στέλνοντας κατά βάση δύο και τρεις υπουργούς σε κάθε νομό για να αναδείξουν το σύνολο του κυβερνητικού έργου. Με τη μόνη διαφορά ότι οι δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι δεν θέλουν να ακούσουν μόνο τι κάνει η κυβέρνηση γι’ αυτούς. Κυρίως θέλουν οι υπουργοί να ακούσουν τα παράπονα τους. Και να εισακουστούν.

Διότι είναι τοις πάσι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια το κόμμα είχε παραμελήσει αν όχι αγνοήσει τα περιφερειακά στελέχη της Ν.Δ. Χάνοντας σιγά -σιγά μεγάλες εκλογικές ομάδες με πρώτους τους αγρότες. Ειδικά όταν ξέσπασε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το σίγουρο είναι ότι ο νέος Γραμματέας της Ν.Δ. θα οργώσει μαζί με τους υπουργούς και μία και δύο και τρεις φορές την περιοχή μέχρι τις εκλογές. Το ερώτημα είναι τι θα καταφέρουν να περισώσουν...

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Πολλοί οι μνηστήρες της δεξιάς εκλογικής δεξαμενής

Το κόμμα Βελόπουλου – όπως παραδέχονται στην κυβέρνηση-… καλπάζει στους περισσότερους νομούς της Μακεδονίας τα τελευταία δύο χρόνια. Και το υπό ίδρυση κόμμα Σαμαρά εμφανίζεται απειλητικά ως ο άγνωστος «Χ» σε ένα, ήδη, διχασμένο δεξιό κοινό της Ν.Δ...

Πολύ περισσότερο που την ίδια εκλογική δεξαμενή διεκδικούν πλέον πολλοί «μνηστήρες». Ο Αντώνης Σαμαράς, ο Κ. Βελόπουλος, η Αφροδίτη Λατινοπούλου, η Μαρία Καρυστιανού και ο Δ. Νατσιός. Με «υποψήφιο» νέο παίκτη ένα κόμμα στο οποίο θα μετέχει ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την αποφυλάκιση του.

Ακόμη κι αν η κόντρα θα είναι σκληρή και πολλά μεγαλύτερα «γαλάζια»… ψάρια κινδυνεύουν να αφανίσουν τα μικρότερα, ο κίνδυνος για τη Ν.Δ. είναι ορατός.

Οι σκληροί παίκτες: Κυριάκος Βελόπουλος - Αντώνης Σαμαράς

Κίνδυνος τουλάχιστον από τους Κ. Βελόπουλο και Αντ. Σαμαρά. Ο πρώτος έχει, ήδη, μπετονάρει ένα εκλογικό κοινό που δύσκολα θα χάσει. Ο δεύτερος προσδοκά να πάρει και ψηφοφόρους της Ν.Δ. που την ψήφισαν με μισή… καρδιά το ΄24 και κυρίως όσους Νεοδημοκράτες εξέφρασαν την δυσφορία τους με αποχή.

Τα αριθμητικά δεδομένα των Ευρωεκλογών

Τα αριθμητικά δεδομένα των ευρωεκλογών του’ 24, είναι ενδεικτικά του κινδύνου που αντιμετωπίζει τώρα η Ν.Δ. Καθώς στους περισσότερους νομούς της Μακεδονίας η Ν.Δ. υπέστη… εκλογική καθίζηση.

Εκλογική καθίζηση της Ν.Δ. σε τουλάχιστον 15 νομούς της Μακεδονίας

Τουλάχιστον σε 15 νομούς η Ν.Δ. μέσα σε ένα χρόνο από τις εκλογές του ΄23 απώλεσε κατά μέσο όρο δέκα μονάδες σε κάθε περιφέρεια.

Όπως στην Α΄ Θεσσαλονίκης που έπεσε από το 35,28% στο 24,33%. Ή το Κιλκίς που πήγε από το 39,69% στο 28,18%. Ή την Κοζάνη που έπεσε από το 36,69% στο 26,35%. Ή την Πέλλα που το ποσοστό της Ν.Δ. μειώθηκε από το 38,41% στο 27,61%. Και στην Φλώρινα που η Ν.Δ. κατέγραψε καθοδική τροχιά πέφτοντας από το 34,42% στο 25,37%.

Σε κάποιους νομούς δε η Ν.Δ. έπεσε μέχρι και 15 μονάδες. Όπως στον Έβρο (από 44,18% στο 29,4%) στην B΄ Θεσσαλονίκης (από 40.11% στο 27,15%) στην Καβάλα (από 42,69% στο 27,23%), στην Καστοριά (από 44,79% στο 30,72%) και στις Σέρρες (από 45,64% στο 30,95%).

Εκλογική διείσδυση από την Ελληνική Λύση

Με την μερίδα του λέοντος των «γαλάζιων» διαρροών στις ευρωεκλογές να πηγαίνει απευθείας στον Κ. Βελόπουλο. Σημειώνοντας υψηλά ποσοστά σε νομούς όπως στη Δράμα (15,52%), τη Β΄ Θεσσαλονίκης (15,82%) ,το Κιλκίς (16,54%), την Πέλλα (17,28%), την Πιερία (14,17%), τις Σέρρες (15,64%) και τους νομούς Φλώρινας και Χαλκιδικής με ποσοστό άνω του 13%.

Ο Κ. Βελόπουλος δεν επαναπαύτηκε στις δάφνες του.

Τα τελευταία δύο χρόνια έχει γυρίσει πολλάκις την Β. Ελλάδα και αθόρυβα διεισδύει στα δεξιά κοινά. Με έναν απλό τρόπο. Γυρνάει από λαϊκή σε λαϊκή και σημειώνει παράπονα και αιτήματα. Τώρα παρά την πίεση και των νέων δεξιών κομμάτων ο ίδιος πιστεύει ότι είναι πολύ σκληρός για να… πεθάνει και διαμηνύει ότι μπορεί να πετύχει σε κάποιους νομούς ακόμη και πρωτιές.

Από τις ευρωεκλογές μέχρι τώρα η Ν.Δ. παραμένει στο 28%

Σημειωτέον ότι το ποσοστό της Ν.Δ. στις δημοσκοπήσεις σήμερα κυμαίνεται στο ποσοστό που έλαβε στις ευρωεκλογές πριν από δύο χρόνια. Δηλαδή, πέριξ του 28,31%. Με κάποιους κυβερνητικούς να βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Και να υποστηρίζουν ότι η Ν.Δ. μπορεί να πάει στις εκλογές με αφετηρία το 28-30%. Και κάποιους άλλους να το βλέπουν μισοάδειο. Εκτιμώντας ότι η Ν.Δ. μπορεί να πέσει και κάτω από τα ποσοστά των ευρωεκλογών. Ή πολύ κάτω από αυτά με το 25% να μοιάζει εφιαλτικό.

Δεν επαναπατρίζονται όσοι έφυγαν

Το μόνο βέβαιο είναι ότι όσους ψηφοφόρους έχασε η Ν.Δ. στις ευρωεκλογές μέχρι στιγμής δεν τους έχει ξανακερδίσει. Με τους πολιτικούς αναλυτές να υποστηρίζουν ότι όσοι ψηφοφόροι της Ν.Δ. την «μαύρισαν» στις ευρωεκλογές δεν πρόκειται να επιστρέψουν. Διατυπώνοντας ένα επιχείρημα: «Άλλαξε κάτι προς το καλύτερο για έναν δυσαρεστημένο ψηφοφόρο της Ν.Δ. μέσα στα δύο τελευταία χρόνια ώστε να επαναπατριστεί;».