Ποιοι θα δώσουν το παρών.

Το τι ακριβώς θα γίνει με τους βουλευτές που είτε ανεξαρτητοποιήθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, είτε παραιτήθηκαν από τις έδρες τους, δεν έχει γίνει ακόμα σαφές από την Αμαλίας. Αν, πώς και πότε θα ενταχθούν, δηλαδή, στο στελεχιακό δυναμικό της ΕΛΑΣ.

Αυτό, βέβαια, δεν φαίνεται πως θα εμποδίσει αρκετούς εξ αυτών από το να ανέβουν σήμερα στη συμπρωτεύουσα και να ακούσουν την παρουσίαση του προγράμματος της Συμπαράταξης. Όπως μαθαίνουμε, στην εκδήλωση αναμένεται να δώσουν τω παρών η Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Γιώργος Καραμέρος, ο Συμεών Κεδίκογλου και ο Βασίλης Κόκκαλης, δηλαδή όσοι παραιτήθηκαν από την έδρα τους.

Επίσης, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι και οι ανεξάρτητοι Μίλτος Ζαμπάρας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Φερχάρτ Οζγκιούρ και Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, αλλά και ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Ζαχαριάδης.

Α.Γ.