Μαζί με τα κόμματα και οι ανεξάρτητοι βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά.

Για σήμερα είναι προγραμματισμένη η ψηφοφορία για την πλήρωση της θέσης του Ε΄ αντιπροέδρου της Βουλής, μετά την παραίτηση της Όλγας Γεροβασίλη, μετά την ανεξαρτητοποίηση της από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Επίσης, είναι ίσως η πιο πολυσυζητημένη αντίστοιχη ψηφοφορία των τελευταίων 40 ετών. Και αυτό εξαιτίας της άρνησης της Νέας Δημοκρατίας να υπερψηφίσει την πρόταση της Κουμουνδούρου, που είναι η Έλενα Ακρίτα, με φαιδρές δικαιολογίες και με τις «κακές γλώσσες» - δηλαδή σύσσωμη την αντιπολίτευση - να κατηγορούν το κυβερνών κόμμα ότι επιχειρεί να ανατρέψει τους συσχετισμούς στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.

Μετά την απόφαση όλων των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης να στηρίξουν την κ. Ακρίτα, την ίδια ακριβώς στάση θα κρατήσουν και όσοι πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, βρεθούν αύριο στο Κοινοβούλιο.

Α.Γ.