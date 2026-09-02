Έχει ως στόχο την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, «ορίζοντα» την Ελλάδα του 2030 και κόστος 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το κυβερνητικό σχέδιο της ΕΛΑΣ, το οποίο θα έχει ως στόχο την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, «ορίζοντα» την Ελλάδα του 2030 και κόστος 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ, αναμένεται να παρουσιάσει, σήμερα, στις 20.00, ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, στην ομιλία του στο ξενοδοχείο Porto Palace.

Όπως αναφέρουν οι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, πρόκειται για ένα συνεκτικό σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας, το οποίο έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και κυρίως, θα δημιουργήσει νέα έσοδα ύψους δύο δις τον χρόνο.

«Παράγουμε περισσότερο, Μοιράζουμε Δικαιότερα, Ζούμε καλύτερα»

Οι προετοιμασίες για τη σημερινή εκδήλωση της ΕΛΑΣ, στη Θεσσαλονίκη, ήταν «πυρετώδεις» εδώ και αρκετές εβδομάδες. Αυτό που λίγοι, ίσως, γνωρίζουν, είναι πως το 98% του σχεδίου που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ολοκληρωμένο πριν το τέλος Ιουλίου. Άλλωστε, τόσο τα στελέχη και οι τομείς της Συμπαράταξης, όσο και το Ινστιτούτο του πρώην πρωθυπουργού, εδώ και μήνες επεξεργάζονταν τις πολιτικές προτάσεις που θα αποτελέσουν την κυβερνητική τους πρόταση.

Όλα αυτό το διάστημα, από την Αμαλίας επικρατούσε «σιγή» σχετικά με το περιεχόμενο του. Αρκούνταν στο να μιλούν για «ένα όραμα παραγωγικής ανασυγκρότησης και αποκέντρωσης, αναδιανομής και δίκαιης ανάπτυξης». Αν κάτι ειπώθηκε δημόσια, ήταν το σύνθημα - τρίπτυχο «Παράγουμε περισσότερο, Μοιράζουμε Δικαιότερα, Ζούμε καλύτερα», στο οποίο αναφέρθηκε ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Mega News 104,6.

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν μόνο πληροφορίες που βγαίνουν με το «σταγονόμετρο». Αρχικά, σημαντικοί πυλώνες του Σχεδίου για τη χρηματοδότηση του παραγωγικού μετασχηματισμού και της Δίκαιης ανάπτυξης που προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας, θα είναι το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης που θα αντικαταστήσει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - τη μεγάλη χαμένη εθνική ευκαιρία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπως αναφέρουν από την Αμαλίας.

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Η δικαιότερη κατανομή των βαρών θα προκύψει από τον εξορθολογισμό των φορολογικών βαρών προς τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες και την θέσπιση Πατριωτικής Εισφοράς, συμπληρώνουν από το οικονομικό επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού.

Εγγυημένη χρηματοδότηση

Το πλέον ενδιαφέρον στη συζήτηση με τους συνεργάτες του επικεφαλής της ΕΛΑΣ, είναι πως στο Σχέδιο που θα παρουσιάσει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, δεν υπάρχει υπόσχεση χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Συμπληρώνουν πως αυτό φανερώνει το γεγονός ότι ακόμη και η Πατριωτική Εισφορά -που είναι σημαντικό μέρος του σχεδιασμού και αναμένεται να αυξήσει κατά πολύ τον ετήσιο δημοσιονομικό χώρο- δεν υπολογίζεται στον διαθέσιμο χώρο που θα κατανέμει τις παρεμβάσεις και τις μεταρρυθμίσεις που θα εξαγγείλει.

Γιατί η πολιτική διαφορά της ΕΛΑΣ, όπως έλεγαν τα ίδια πρόσωπα, «δεν είναι ότι υποσχόμαστε περισσότερα. Είναι ότι ξέρουμε τι υποσχόμαστε και από πού πληρώνεται. Άρα αύριο θα ακούσετε μόνιμα μέτρα μόνο εκεί όπου υπάρχουν μόνιμα έσοδα», συμπλήρωναν.

Επενδύσεις μέσω του Εθνικού Ταμείου. Θεσμικές αλλαγές με συγκεκριμένους υπευθύνους και δημόσια αξιολόγηση. Καμία υπόσχεση χωρίς κοστολόγηση. Καμία δαπάνη χωρίς αποτέλεσμα, επαναλαμβάνουν σχεδόν μονότονα.

Το Σχέδιο της ΕΛ.Α.Σ που θα παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας περιλαμβάνει:

-Για την τετραετία 2027 έως 2030, μικτό κόστος μέτρων 7,39 δισεκατομμύρια.

-Μόνιμα νέα έσοδα 1,92 δισεκατομμύρια.

-Καθαρή δαπάνη 5,47.

-Και διαθέσιμος χώρος 5,60.

Το σχέδιο κλείνει. Και αφήνει και αποθεματικό. Χωρίς, να περιλαμβάνει τη Πατριωτική Εισφορά, που θα είναι υποχρεωτική και θα αυξήσει περαιτέρω τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.

Η ίδια φιλοσοφία ισχύει και σε ότι αφορά τα κεφάλαια του Ταμείου Σύγκλισης. Υπολογίζονται χωρίς να συμπεριληφθούν τα νέα, αλλά ακόμη μη προσδιορισμένα ευρωπαϊκά κονδύλια. Το νέο ΕΣΠΑ ή το πρόγραμμα SAFE.

Ο κανόνας του Σχεδίου είναι απλός, λένε από την Αμαλίας. Καμία μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο. Κάθε μέτρο εφαρμόζεται σε φάσεις, ελέγχεται πριν επεκταθεί και επανεκτιμάται κάθε χρόνο.

Δημοσιονομική αξιοπιστία βέβαια, δεν σημαίνει κοινωνική ακινησία, αναφέρουν με νόημα. «Είναι προοδευτική υποχρέωση, γιατί μόνο ένα αξιόπιστο κράτος μπορεί να προστατεύει σταθερά τους πιο αδύναμους. Λέμε από πριν τι χωράει, πότε χωράει και ποιος το πληρώνει».