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Στο σημείο επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε σε ισόγειο διαμέρισμα εξαώροφης πολυκατοικίας στην Καλλιθέα το μεσημέρι της Τετάρτης (02/09).

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το συμβάν επί της οδού Μυκηνών περίπου στις 17:30.

Στο σημείο επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο.

Από το διαμέρισμα οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν 80χρονη, η οποία έφερε ελαφρά εγκαύματα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.