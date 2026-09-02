Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε σε ισόγειο διαμέρισμα εξαώροφης πολυκατοικίας στην Καλλιθέα το μεσημέρι της Τετάρτης (02/09).
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το συμβάν επί της οδού Μυκηνών περίπου στις 17:30.
Στο σημείο επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο.
Από το διαμέρισμα οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν 80χρονη, η οποία έφερε ελαφρά εγκαύματα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.