Η αποκάλυψη της Δανάης Μπάρκα στα social media.

Μία ευχάριστη αποκάλυψη ήρθε στη δημοσιότητα το βράδυ της Τρίτης 1η Σεπτεμβρίου, με τη Δανάη Μπάρκα και τον Φάνη Μπότση να ανακοινώνουν ότι περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον περασμένο Ιούνιο, φαίνεται να διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της κοινής τους ζωής και δύο μήνες μετά από το γάμο τους ανακοίνωσαν τον ερχομό του παιδιού τους.

Η Δανάη Μπάρκα, που διατηρεί καθημερινή επικοινωνία με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω των social media, είχε αναφέρει στο πρόσφατο παρελθόν ότι θα ήθελε να μιλήσει ανοιχτά για το φετινό της καλοκαίρι, εν καιρώ.

Έτσι, την πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης, αποκάλυψαν την ευχάριστη είδηση, δημοσιεύοντας μία σειρά από τρυφερές φωτογραφίες.

Σε αυτές, εμφανίζεται το ζευγάρι στην παραλία, με τη φουσκωμένη κοιλίτσα της Δανάης Μπάρκα να κάνει τα «αποκαλυπτήρια».

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Μάλιστα, στη λεζάντα της ανάρτησής της, η ηθοποιός και παρουσιάστρια, έγραψε: «Από αγάπη, γεννιέται αγάπη κι έτσι ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος και καλύτερος. Καλό μήνα… και από τους τρεις μας!».

{https://www.instagram.com/p/DcwQ7glDFdt/?hl=el&img_index=1}