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Η ανάρτηση του ηθοποιού.

Με τον δικό του τρόπο επέλεξε να ξεκινήσει τον μήνα του Σεπτεμβρίου ο Γιάννης Στάνκογλου, κάνοντας μία παγωμένη βουτιά σε φαράγγι της Ευρυτανίας.

Ο γνωστός ηθοποιός, θέλησε να μοιραστεί την ξεχωριστή αυτή εμπειρία με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους, και έτσι, μοιράστηκε μαζί τους στιγμιότυπα από την εξόρμησή του στη φύση.

Πιο συγκεκριμένα, το απόγευμα της Τρίτης 1η Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Στάνκογλου δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο, στο οποίο αποκάλυψε την τοποθεσία του, αλλά και την ανοχή του στα κρύα νερά του καταρράκτη.

Όπως αποκάλυψε μέσα από το συνοδευτικό κείμενο της ανάρτησής του, βρέθηκε στην Ευρυτανία και συγκεκριμένα στο Καρπενήσι, επιλέγοντας την τοποθεσία Μαύρη Σπηλιά για μία αναζωογονητική βουτιά.

«Καλό μήνα σε όλους ..Μαύρη σπηλιά Καρπενήσι… video by filippos».

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{https://www.instagram.com/p/Dcv2_igNV0z/?hl=el}

Στο πλευρό του βρέθηκε ο γιος του, Φίλιππος, ο οποίος κατέγραψε το στιγμιότυπο.

Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γιάννης Στάνκογλου αποκαλύπτει την αγάπη του για τη φύση και τα ποτάμια.

Σε ανάρτηση που είχε κάνει τον περασμένο Μάρτιο, εμφανίστηκε στα παγωμένα νερά του Βοϊδομάτη, να κάνει μία τολμηρή και κρύα βουτιά στον ποταμό.

«Βοϊδομάτης… σήμερα…».

{https://www.instagram.com/p/DWRCSD2jVML/?hl=el}