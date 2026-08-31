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Το μήνυμα αισιοδοξίας και η φωτογραφία με τον σύζυγό της.

Ένα καλοκαίρι γεμάτο με όμορφες στιγμές, αναμνήσεις, χαμόγελα και ξεχωριστές στιγμές φαίνεται πως πέρασε για τη Δανάη Μπάρκα, η οποία αποχαιρέτησε τον Αύγουστο με τον πιο ξεχωριστό τρόπο.

Αυτό το καλοκαίρι για την ίδια, ήταν ιδιαίτερα σημαδιακό, καθώς ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας και παντρεύτηκε με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση, σε μία ρομαντική τελετή με φόντο το ηλιοβασίλεμα.

Στο πλευρό του ζευγαριού βρέθηκαν αγαπημένα τους πρόσωπα κάνοντας τη μέρα τους ακόμη πιο ξεχωριστή.

Παράλληλα, η Δανάη Μπάρκα, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, δημοσίευε φωτογραφίες και βίντεο από τις αποδράσεις της, δίνοντας μία μικρή γεύση από τις διακοπές της στους διαδικτυακούς της ακόλουθους.

Σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου, προχώρησε σε μία διαφορετική ανάρτηση, στην οποία συμπεριέλαβε μερικές από τις πιο όμορφες στιγμές της, εκφράζοντας παράλληλα ορισμένα από τα συναισθήματά της:

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«Αύγουστε, αντίο.

Τα είχες όλα.. ευχάριστα, δυσάρεστα, όμορφα, αγχωτικά, ξέγνοιαστα, όλα στα πόδια σου ήταν φέτος!

Πάει το καλοκαιράκι αλλά κρατάμε μέσα μας τις θάλασσες για να ξεπεράσουμε τις βροχές που θα έρθουν!

Εύχομαι σε όλους μας, να απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή με όποιον ακριβώς θέλουμε. Να ταξιδεύουμε, να χαλαρώνουμε, να απελευθερωνόμαστε, να μαθαίνουμε, να ξεπερνάμε φόβους, να δοκιμάζουμε.

Υ.Γ : κάντε μανιφέστινγκ να μην χρωστάει κανείς κανέναν Σεπτέμβρη και μας τρελάνουν πάλι από αύριο».

{https://www.instagram.com/p/Dctrm5LjVQ-/?hl=el&img_index=1}