Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 3-1 του Αρτούρ Φις.

Με μια εμφάνιση από τα παλιά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε την ανατροπή κόντρα στον Αρτούρ Φις, νίκησε με 3-1 τον Γάλλο που είναι στο Νο11 της παγκόσμιας κατάταξης και πέρασε στον δεύτερο γύρο του US Open.

Ο Φις πήγε στη Νέα Υόρκη έχοντας κατακτήσει τον τίτλο στο Σινσινάτι πριν από περίπου μία εβδομάδα και μετρώντας 5 νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις με τον Τσιτσιπά.

Ο Γάλλος ξεκίνησε δυναμικά, παίρνοντας το πρώτο σετ, όμως, ο Έλληνας τενίστας έπαιξε με την ελευθερία και την ψυχραιμία που κάποτε τον οδήγησαν στο Νο3 του κόσμου- όπως περιγράφει η ATP στην ιστοσελίδα της- και έφτασε τελικά στη νίκη με 4-6, 7-6(3), 6-1, 6-4, σε 2 ώρες και 54 λεπτά.

{https://x.com/atptour/status/2094471362177806733}

{https://x.com/atptour/status/2094478340383990009}

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Επόμενος αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά θα είναι ο Νοτιοαφρικανός Λόιντ Χάρις, ο οποίος απέκλεισε τον Αμερικανό Τζακ Κένεντι.

{https://x.com/atptour/status/2094489240297935270}

{https://x.com/atptour/status/2094488147006538104}

Στέφανος Τσιτσιπάς: Είμαι άφωνος

«Είμαι άφωνος», είπε ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά το τέλος του ματς. «Είναι ένα απίστευτο ξεκίνημα στο τουρνουά. Είμαι πολύ υπερήφανος με τον εαυτό μου», συμπλήρωσε.

{https://x.com/atptour/status/2094490931764379952}