Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης είχε προγραμματίσει έκθεση για το έργο του Γκαλιάνο.

Ο Τζον Γκαλιάνο ανακοίνωσε ότι ακυρώθηκε η έκθεση που θα τιμούσε το έργο του, στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν.

Η απόφαση του μουσείου να τιμήσει τον Γκαλιάνο είχε προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς το 2011 ο Βρετανός σχεδιαστής μόδας είχε καταδικαστεί για έγκλημα μίσους, από γαλλικό δικαστήριο, έπειτα από σειρά ρατσιστικών και αντισημιτικών σχολίων. «Έπειτα από πολλή σκέψη και συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους, αποφάσισα- με μεγάλη λύπη- ότι είναι καλύτερο να μην πραγματοποιηθεί η έκθεση αυτή τη στιγμή», ανέφερε ο Γκαλιάνο σε δήλωση που ανάρτησε στο Instagram.

Η έκθεση με τίτλο «John Galliano: Horizons» ανακοινώθηκε στα τέλη Αυγούστου και επρόκειτο να κάνει εγκαίνια με το Met Gala. «Παραμένω πλήρως υπεύθυνος για τον πόνο που προκάλεσαν τα λόγια μου στο παρελθόν, ιδιαίτερα στην εβραϊκή και την ασιατική κοινότητα και εξακολουθώ να λυπάμαι βαθιά», ανέφερε στη δήλωσή του ο Γκαλιάνο. Ο σχεδιαστής μόδας αναγνώρισε ότι η «ουσιαστική εξιλέωση δεν επιτυγχάνεται μέσω μιας έκθεσης, της θεσμικής αναγνώρισης ή μιας μεμονωμένης δημόσιας χειρονομίας», αλλά είναι «μια συνεχής ευθύνη», που επιτυγχάνεται «ακούγοντας, μαθαίνοντας και με τη συμπεριφορά κάποιου διαχρονικά».

Τόνισε ότι δεν θέλει η συζήτηση γύρω από το πρόσωπό του να φέρει σε δύσκολη θέση το Met, ούτε να αποσπάσει την προσοχή από τη σημαντική δουλειά που γίνεται σε αυτό. «Επίσης αναγνωρίζω και σέβομαι ότι μια έκθεση που τιμά το έργο μου θα ήταν επώδυνη για κάποιους», συμπλήρωσε.

{https://www.instagram.com/p/DctHgVHtnCb/?hl=en}

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«Θαρραλέα απόφαση»

Από την πλευρά του, ο διευθυντής και CEO του Met δήλωσε ότι «έπειτα από προσεκτικές συζητήσεις με τον Τζον Γκαλιάνο, αποφασίσαμε από κοινού να μην προχωρήσουμε με την έκθεση». Η Άννα Γουίντουρ επεσήμανε πως η απόφαση του Γκαλιάνο να μην πραγματοποιηθεί η έκθεση ήταν «πολύ θαρραλέα» και δείχνει τι άνθρωπος είναι. «Πιστεύω ότι είναι η σωστή απόφαση, τόσο εκείνος, όσο και το μουσείο έχουν την πλήρη στήριξή μου», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τους New York Times, κάποιοι από τους δωρητές του μουσείου επικοινώνησαν με στελέχη του Met και απείλησαν να αποσύρουν δωρεές τους, αν πραγματοποιούνταν η έκθεση. Αλλά και η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου της Νέας Υόρκης, Τζούλι Μένιν, με επιστολή προς το Met χαρακτήρισε λανθασμένη την απόφαση να πραγματοποιηθεί έκθεση προς τιμήν του Γκαλιάνο και κάλεσε το μουσείο να το επανεξετάσει.

Πηγή: Guardian