Η νέα ανάρτηση της ηθοποιού λίγο πριν φύγει το καλοκαίρι. Η αναφορά στην έννοια της φιλίας και της ομορφιάς.

Μία διαφορετική ανάρτηση έκανε το μεσημέρι της Δευτέρας 31 Αυγούστου η Κλέλια Ανδριολάτου, μέσω της οποίας θέλησε να μοιραστεί ορισμένες από τις σκέψεις της και τα συναισθήματά της.

Η γνωστή ηθοποιός, δημιούργησε ένα σύντομο βίντεο στο οποίο απεικονίζεται να κρατάει σημειώσεις σε ένα τετράδιο την ώρα που απολαμβάνει τους ήχους της φύσης από το μπαλκόνι της.

Η ίδια, εμφανίζεται ντυμένη με ένα ροζ παρεό και στη συνέχεια γυρίζει προς την κάμερα δείχνοντας αυτό που έχει σημειώσει:

«Η ζωή είναι όμορφη όταν έχεις όμορφους φίλους», γράφει.

Στη συνοδευτική λεζάντα μάλιστα, θέλησε να κάνει μία ειδική αφιέρωση στους φίλους της, με τους οποίους δημιουργεί καθημερινά νέες αναμνήσεις, τονίζοντας παράλληλα ότι η ομορφιά δεν έχει αιωνιότητα.

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Μέσω του συνοδευτικού μηνύματος, εκφράζει τη δική της εκδοχή για τη φιλία, αποχαιρετώντας παράλληλα το καλοκαίρι.

Η νέα ανάρτηση της Κλέλιας Ανδριολάτου

«Και κάπου εδώ ας κλείσει το κεφάλαιο.

«Η ζωή είναι όμορφη όταν έχεις όμορφους φίλους» .

(Part 1-9)

Πολλές φορές με ρωτάνε τι είναι για εσένα ομορφιά. Με κουράζει όταν με ρωτάνε. Τώρα όμως που δεν πρέπει να απαντήσω και να καλύψω μια προσδοκία του άλλου θα σας πω τι είναι. Είναι να επιλέγω να αφήνομαι στην καλοσύνη. Να δέχομαι και να υποδέχομαι την ευτυχία. Αυτό προϋποθέτει υγεία και δύναμη. Είσαι αρκετά έτοιμος για να δεις την ομορφιά γύρω σου;

Κάθε μέρα είναι τόσο διαφορετική. Δεν υπάρχει αιώνια και παρατεταμένη ομορφιά. Η ψυχή μας είναι ένα ποτάμι. Κάπου νιώθεις ροή, κάπου σταματάς , κάπου σκοντάφτεις και κάπου αφήνεσαι σε αυτήν . Η ομορφιά είναι κόπος. Είναι επιλογή. Υπάρχει διακύβευμα. Μπορείς να αφήσεις τον εαυτό σου να παρασυρθεί για να βρεις αυτό που πραγματικά ψάχνεις γνωρίζοντας πως δεν θα κρατήσει για πάντα;

ΥΓ : Ο λόγος που δεν ανέβασα περισσότερες εικόνες από τους φίλους μου είναι ,γιατί σέβομαι την ιδιωτικότητα τους. Είναι αυτοί που μου χάρισαν τις πιο όμορφες εικόνες που έχω συναντήσει στην Ελλάδα. Είναι αυτοί που με έσπρωξαν. Που μου είπαν μην φοβάσαι. Είναι αυτοί που έχω επιλέξει. Και είναι τόσο μα τόσο όμορφοι».