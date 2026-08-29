Ανάμεσα στις φωτογραφίες που μοιράστηκε βρίσκεται και ένα στιγμιότυπο με τη Μαρία Καβογιάννη, με την οποία η Κλέλια Ανδριολάτου έχει συνεργαστεί στη δημοφιλή σειρά «Maestro».

Στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς από τις καλοκαιρινές της διακοπές στο Πήλιο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Κλέλια Ανδριολάτου.

Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες και στιγμιότυπα από την παραμονή της στον δημοφιλή προορισμό, με μία από τις εικόνες να ξεχωρίζει.

Σε αυτή, η Κλέλια Ανδριολάτου ποζάρει τόπλες στην παραλία, έχοντας γυρισμένη την πλάτη της στον φακό και κρατώντας μια πετσέτα. Η φωτογραφία έχει τοποθετηθεί μέσα σε ένα γραφικό πλαίσιο σε σχήμα ήλιου, δίνοντας στην ανάρτηση μια πιο καλοκαιρινή αισθητική.

Στην ίδια σειρά φωτογραφιών, η ηθοποιός καταγράφει διαφορετικές στιγμές από τις διακοπές της. Σε ένα από τα στιγμιότυπα εμφανίζεται να γελά με φόντο τη θάλασσα, ενώ σε άλλο ποζάρει με πράσινο μαγιό και μπαντάνα.