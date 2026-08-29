Τι ανέφερε ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου.

Τις περιοχές που έχουν πιθανότατα θα επηρεαστούν από σύντομο πέρασμα μπόρας ή καταιγίδας ανέφερε ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου με ανάρτησή του το Σάββατο 29/8.

Αυτές αναμένεται να είναι κυρίως στα Βόρεια ενώ στη συνέχεια, θα επεκταθούν και στα υπόλοιπά τμήματα της χώρας, το Σάββατο 29/8.

«Περιοχές που προς το βράδυ απόψε (πρώτα στα βόρεια) και στη συνέχεια (περίπου έως και λίγο πριν με λίγο μετά τα μεσάνυχτα) στα υπόλοιπά τμήματα, έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα να επηρεαστούν από ένα ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΕΡΑΣΜΑ μπόρας ή και τοπικής καταιγίδας όπου και δεν αποκλείεται να υπάρξει και πρόσκαιρη ενίσχυση των ανέμων κατά τη διάρκεια των φαινομένων. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους!» ανέφερε.

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