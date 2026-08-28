Παρατεταμένη ζέστη με υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς βοριάδες προβλέπει για τις επόμενες ημέρες ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, ενώ η θερμή τάση φαίνεται να επιμένει και στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Σε έναν παρατεταμένο «μαραθώνιο» ζέστης φαίνεται να εισέρχεται η χώρα, καθώς σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα κάποια οργανωμένη και ουσιαστική αλλαγή του καιρού που θα μπορούσε να φέρει παρατεταμένη δροσιά.

Όπως επισημαίνει, οι επόμενες ημέρες παρουσιάζουν δύο διαφορετικές όψεις, οι οποίες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.

Έως 40 βαθμούς στα δυτικά

Στη δυτική Ελλάδα, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα έως και αύριο, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 39-40 βαθμούς Κελσίου.

Ο συνδυασμός των υψηλών θερμοκρασιών και της διάρκειας της ζέστης αναμένεται να δημιουργήσει κατά τόπους συνθήκες καύσωνα, κυρίως σε κλειστές πεδινές περιοχές που δεν επηρεάζονται από τη θαλάσσια αύρα.

Ισχυροί βοριάδες και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς

Την ίδια ώρα, στα ανατολικά και ιδιαίτερα στα νότια της χώρας, ο καιρός θα έχει διαφορετικό πρόσωπο. Εκτός από τις υψηλές θερμοκρασίες, το βασικό πρόβλημα θα είναι οι πολύ ισχυροί βοριάδες.

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Το ενισχυμένο μελτέμι, σε συνδυασμό με την εξαιρετικά ξηρή βλάστηση έπειτα από μια παρατεταμένη θερμή περίοδο, δημιουργεί ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε Κρήτη και νότιο Αιγαίο, όπου ο κίνδυνος πυρκαγιάς φτάνει στην ανώτατη κατηγορία 5, δηλαδή σε κατάσταση συναγερμού. Όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος, οι ισχυροί έως θυελλώδεις βοριάδες μπορούν να ευνοήσουν την ταχεία εξάπλωση ακόμη και μιας μικρής εστίας φωτιάς.

Ξανά ανοδική η θερμοκρασία

Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, μετά την πρόσκαιρη υποχώρηση της θερμοκρασίας στα μέσα της νέας εβδομάδας, η τάση αναμένεται και πάλι ανοδική.

Το θερμό μοτίβο φαίνεται να επιμένει και στις αρχές Σεπτεμβρίου, με θερμοκρασίες υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Το ζητούμενο, όπως εξηγεί, δεν είναι απαραίτητα ένα συνεχόμενο κύμα ακραίων θερμοκρασιών σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά η διάρκεια της θερμής περιόδου. Η ζέστη αναμένεται να υποχωρεί πρόσκαιρα και στη συνέχεια να επιστρέφει, χωρίς μέχρι στιγμής να διαφαίνεται μια ισχυρή και γενικευμένη ψυχρή μεταβολή.

Με αυτά τα δεδομένα, το καλοκαίρι φαίνεται πως δεν έχει ακόμη διάθεση να αποχωρήσει, διεκδικώντας ένα σημαντικό κομμάτι και από τον Σεπτέμβριο.

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