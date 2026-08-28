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Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο.

Μία φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο δημοσίευσε στα social media το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου προκαλώντας ανησυχία στους διαδικτυακούς της φίλους.

Στο στιγμιότυπο που μοιράστηκε εμφανίζεται ξαπλωμένη σε κρεβάτι νοσοκομείου, έχοντας ενδοφλέβιο ορό στο χέρι της.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου δεν θέλησε να δώσει περαιτέρω πληροφορίες για το λόγο της εισαγωγής της, ωστόσο αποκάλυψε στους followers το φάρμακο που της χορηγήθηκε.

Όπως έγραψε πάνω στο story της χρειάστηκε να κάνει ενδοφλέβια έγχυση σιδήρου, ενώ από τα λεγόμενά της άφησε να εννοηθεί ότι αισθανόταν έντονη αδιαθεσία.

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Στο συνοδευτικό κείμενο έγραψε χαρακτηριστικά: «Όταν δεν σε κρατάνε τα πόδια σου… Ενδοφλέβια έγχυση σιδήρου».

Σχεδόν μία εβδομάδα νωρίτερα, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram στιγμιότυπα και φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Σύμη.

Η ανάρτησή της:

{https://www.instagram.com/p/DcGblqkDG1I/?hl=el&img_index=1}