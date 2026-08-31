Όταν ο κόσμος πίστευε ότι ο Παύλος Τσίμας ήταν… πατέρας της Ράνια Τζίμα.

Η Ράνια Τζίμα υποδέχθηκε τη Δευτέρα τον Παύλο Τσίμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega και διηγήθηκε μια ιστορία από τα παλιά, η οποία έδωσε τροφή για… τρολάρισμα στον Γιάννη Πρετεντέρη.

Αρχικά, τόσο η κεντρική παρουσιάστρια του δελτίου ειδήσεων, όσο και ο Παύλος Τσίμας παραδέχθηκαν ότι είχαν το τρακ της πρεμιέρας για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. «Με μπλέξατε με τους Τζίμες εδώ πέρα, είμαστε σε δελτίο Τζιμών», αστειεύτηκε ο Γιάννης Πρετεντέρης.

Με αυτό το σχόλιο, έδωσε «πάσα» στη Ράνια Τζίμα να περιγράψει κάτι που άκουγε συχνά, για χρόνια, όταν είχαν συνεργαστεί παλιότερα και οι τρεις τους στο Mega. «Μου έλεγαν στον δρόμο “τι ωραίος τύπος ο μπαμπάς σου”. Έλεγα “βεβαίως, πολύ ωραίος τύπος ο μπαμπάς μου”, αλλά δεν ήταν ο Παύλος Τσίμας», διηγήθηκε.

Αυτό ήταν αρκετό προκειμένου ο Γιάννης Πρετεντέρη να τους τρολάρει και τους δύο. «Καλώς ήρθες μπαμπά!», είπε στον Παύλο Τσίμα.

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