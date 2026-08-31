Το «αντίο» του Λιονέλ Μέσι στην εθνική Αργεντινής.

Στα 39 του χρόνια, ο Λιονέλ Μέσι ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την εθνική ομάδα της Αργεντινής, απόφαση που αναμενόταν μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ 2026.

Η απόφαση αυτή, πονάει, αλλά ήρθε η ώρα, γράφει ο Μέσι στο Instagram, σε ανάρτηση με την οποία λέει το «αντίο» στην «αλμπισελέστε». Όπως εξηγεί, πρόκειται για σκέψεις που έγραψε στις 21 Ιουλίου, δύο ημέρες μετά τον τελικό του Μουντιάλ 2026, στον οποίο η Ισπανία νίκησε την Αργεντινή και κατέκτησε τον παγκόσμιο τίτλο. Σήμερα, μετά και τον θάνατο του πατέρα του, ο Μέσι λέει ότι είναι ακόμα πιο σίγουρος για την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα της Αργεντινής. «Τα έδωσα όλα. είμαι άδειος, δεν έχω τίποτα άλλο να δώσω», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Ο Χόρχε Μέσι πέθανε στις αρχές Αυγούστου. Στην πρώτη ανάρτησή του μετά τον θάνατο του πατέρα του, ο Λιονέλ Μέσι, σε μια εξομολόγηση από καρδιάς για το πόσο δυσβάσταχτη είναι αυτή η απώλεια, είχε παραδεχθεί ότι δεν ξέρει εάν θα συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο για πολύ. Στη σημερινή ανάρτηση, δεν έκανε αναφορά στο εάν σκοπεύει να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά παπούτσια του άμεσα.

Το «αντίο» του Λιονέλ Μέσι στην εθνική Αργεντινής

«Μετά το χρονικό διάστημα που πέρασε από τον τελικό και έπειτα από πολλή σκέψη, θέλω να ανακοινώσω σε όλους ότι αποσύρομαι από την εθνική ομάδα…

Ήταν μία απόφαση που πόνεσε και εξακολουθεί να με πονάει, μέχρι τα βάθη της ψυχής μου, αλλά καταλαβαίνω πως ήρθε η ώρα. Ορκίζομαι ότι πάντα έδινα τον καλύτερο εαυτό μου, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια που κερδίσαμε τα πάντα, αλλά και πριν από αυτό και πάντα πάλευα και έδινα τα πάντα για αυτή τη φανέλα, για να σας δώσω χαρά και να σας κάνω υπερήφανους που είστε Αργεντινοί, μέσω του ποδοσφαίρου.

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Δεν απομένει πολύς χρόνος και τα κεφάλαια κλείνουν και αυτό είναι ένα που με πονάει πολύ. Αγαπάω, αγάπησα και πάντα θα αγαπώ να είμαι στην εθνική ομάδα. Είμαι άδειος, δεν έχω τίποτα άλλο να δώσω και πέρα από αυτό, υπάρχουν παιδιά πολύ σπουδαία που έρχονται από πίσω και αξίζουν να είναι εκεί.

Σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη αυτά τα 20 χρόνια. Θα μου λείψει πολύ να σας ακούω από μέσα. Τώρα θα είμαι ένας από εσάς, θα επευφημώ και θα στηρίζω πάντα απ’ έξω (στα καλά και ακόμα περισσότερο στα άσχημα).

Ευχαριστώ την οικογένειά μου που είναι πάντα εκεί, που με συνόδευσε σε αυτό το τόσο όμορφο, αλλά δύσκολο, ταξίδι. Ευχαριστώ κάθε προπονητή, συμπαίκτη και διευθυντή με τους οποίους είχα την ευχαρίστηση να το μοιραστώ. Παίρνω μαζί μου αξέχαστες αναμνήσεις και στιγμές.

Φεύγω με την ηρεμία και την υπερηφάνεια ότι, μαζί με τους συμπαίκτες μου, σας χαρίσαμε ονειρικές στιγμές. Ήταν τρελό ότι το βίωσα μαζί σας. Σας αγαπώ.

Σε ευχαριστώ Θεέ που με έκανες Αργεντινό.

Πάμε Αργεντινή!

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Το κεφάλαιο Μέσι στην «αλμπισελέστε», σε ένα βίντεο

Μαζί με το μήνυμα στο οποίο εξηγεί την απόφασή του, ο Λιονέλι Μέσι ανάρτησε και ένα βίντεο που συνοψίζει την πορεία του με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Ο Μέσι αποχωρεί μετρώντας 207 συμμετοχές με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και 125 γκολ, κατέχοντας το ρεκόρ για την Αργεντινή και για τα δύο. Έπαιξε σε έξι Μουντιάλ, οδηγώντας τη χώρα του στον παγκόσμιο τίτλο το 2022 στο Κατάρ, ενώ έχασε στον τελικό το 2014 και φέτος.

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