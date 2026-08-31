«Δεν πρέπει να περιμένουμε τις ευκαιρίες από αλλού όπως έγινε και με το Ταμείο Ανάκαμψης, που δεν αξιοποιήθηκε όσο έπρεπε. Πρέπει να τις φτιάξουμε εμείς» τόνισε το στέλεχος της ΕΛΑΣ.

Στο πλευρό των μικρομεσαίων επαγγελματιών και των παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης τάχθηκε ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, θέτοντας στο επίκεντρο τα προβλήματα που εξακολουθούν να πιέζουν την αγορά και την επιχειρηματικότητα. Κατά τη συμμετοχή του στη σύσκεψη του Αλέξη Τσίπρα με τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης, ο κ. Χατζηγιαννάκης αναφέρθηκε στα διαχρονικά βάρη που, όπως σημείωσε, συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το τέλος επιτηδεύματος, η προκαταβολή φόρου, ο υψηλός ΦΠΑ και η τεκμαρτή φορολόγηση παραμένουν, σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικά εμπόδια για τους επαγγελματίες που προσπαθούν να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους όρθιες. «Οκτώ χρόνια μετά, αυτά τα βάρη παραμένουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι μικρομεσαίοι εξακολουθούν να λειτουργούν μέσα σε ένα ιδιαίτερα πιεστικό οικονομικό περιβάλλον.

Στο στόχαστρο τα ολιγοπώλια

Όπως υποστήριξε, «Σήμερα βρεθήκαμε στη σύσκεψη του Αλέξη Τσίπρα με τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης, μία συνάντηση που καθιερώθηκε επί δικής του πρωθυπουργίας ως θεσμός πριν από κάθε Έκθεση, ώστε οι φορείς της πόλης να έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν απευθείας τις θέσεις, τα παράπονα και τα αιτήματα τους. Οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης έχουν ακόμα να αντιμετωπίσουν προβλήματα που θα έπρεπε να έχουν λυθεί εδώ και χρόνια όπως το τέλος επιτηδεύματος, τη προκαταβολή φόρου, τον υψηλό ΦΠΑ και την τεκμαρτή φορολόγηση. Οκτώ χρόνια μετά, αυτά τα βάρη παραμένουν. Το πιο σοβαρό όμως πρόβλημα είναι τα ολιγοπώλια. Σε σχεδόν κάθε κλάδο της οικονομίας υπάρχουν λίγες μεγάλες εταιρείες που στριμώχνουν τις μικρές. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι τράπεζες, που λειτουργούν σαν καρτέλ με δική τους ένωση για να τις εκπροσωπεί. Σήμερα, για να πάρει δάνειο μια επιχείρηση, πρέπει σχεδόν να αποδείξει ότι δεν το έχει ανάγκη, κάτι που δεν συμβαίνει πουθενά αλλού στην Ευρώπη. Δεν πρέπει να περιμένουμε τις ευκαιρίες από αλλού όπως έγινε και με το Ταμείο Ανάκαμψης, που δεν αξιοποιήθηκε όσο έπρεπε. Πρέπει να τις φτιάξουμε εμείς. Η Θεσσαλονίκη έχει ανθρώπους που δουλεύουν και παράγουν, και αξίζει μια πολιτική που να στέκεται δίπλα τους, όχι απέναντι τους.»

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