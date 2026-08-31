Μπαμπά, σ’ αγαπώ: Οι μπαμπάδες σας… επιστρέφουν!

Η αγαπημένη οικογενειακή σειρά του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» επιστρέφει το Φθινόπωρο με νέα επεισόδια και οι αλλαγές που θα δούμε στα «τρία μπαμπαδάκια» θα είναι πολλές και θα φέρουν τα πάνω - κάτω.

Η Μαίρη επιστρέφει στον Β’ κύκλο έχοντας κάνει έναν ουσιαστικό απολογισμό του παρελθόντος. Έχει πλέον καταλάβει τα λάθη της και αναγνωρίζει πόσο οι επιλογές και οι πράξεις της επιβάρυναν τη ζωή του Ηρακλή.

Αυτή τη φορά, όμως, αποφασίζει να αδράξει την ευκαιρία που της δίνεται και να κάνει μια νέα αρχή, αφήνοντας πίσω τις εντάσεις και τις εμμονές του παρελθόντος.

Θέλει να γίνει καλύτερη, πιο ήρεμη και πιο ουσιαστική στις σχέσεις της, αποδεικνύοντας πως η αλλαγή είναι πάντα μια επιλογή που μπορεί να γίνει, αρκεί να έχεις το θάρρος να κοιτάξεις πρώτα τον εαυτό σου.

Ο δεύτερος κύκλος του «Μπαμπά, σ' αγαπώ» έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στον Alpha, με νέες αφίξεις, απρόβλεπτες εξελίξεις και ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου και συγκίνησης.

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Μπαμπά, σ’ αγαπώ: Οι μπαμπάδες σας… επιστρέφουν!

{https://www.youtube.com/watch?v=ayIi2GK-1CU}