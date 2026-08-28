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Η Στέλλα και ο Άρης σε μία βραδιά με ολόγιομο φεγγάρι.

Το «Ντέρτι», ένα συγκλονιστικό δράμα που ανασαίνει μέσα από τη μουσική, τον έρωτα, την προδοσία και τη δίψα για λύτρωση, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Κάποιοι έρωτες δεν χωράνε πουθενά.

Ούτε σε λέξεις που αφήνουν ίχνη, ούτε σε σιωπές που φοβούνται την αλήθεια.

Κι όμως, θα καταφέρουν να χωρέσουν μέσα στο φως ενός γεμάτου φεγγαριού.

Για τη Στέλλα (Ευγενία Ξυγκόρου) και τον Άρη (Νικόλας Χαλκιαδάκης), ίσως να μην υπάρχει αύριο. Αν και το ξέρουν, θα πιάσει ο ένας το χέρι του άλλου, θα περπατήσουν μαζί, θα ξεχάσουν τους φόβους τους και θα πάρουν το ρίσκο. Γιατί μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο να αγαπήσεις το λάθος πρόσωπο τη λάθος στιγμή,

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αλλά είναι ακόμα πιο γενναίο να μην το αρνηθείς.

Και εκείνοι δε θα το αρνηθούν.

Θα καταφέρουν, όμως, να επιβιώσουν ή όλα θα τελειώσουν μόλις σβήσει το φεγγάρι;

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Πρωταγωνιστούν: Φάνης Μουρατίδης, Τάσος Νούσιας, Κλέλια Ρένεση, Λεωνίδας Κακούρης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Θεοδώρα Σιάρκου, Αλέξανδρος Βάρθης, Γκάλ Ρομπίσα, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Φιλίππα Κουτούπα, Αντιγόνη Νεοφύτου, Χρήστος Πλαΐνης, Ζώγια Σεβαστιανού, Διονύσης Παπανδρέου, Γρηγορία Μεθενίτη, Περικλής Σιούντας, Κώστας Κορωναίος, Κατερίνα Σαβράνη και ο Αργύρης Πανταζάρας.

Στον ρόλο της Φωτεινής, η Νατάσα Ασίκη

Στον ρόλο του Λάζαρου, ο Αντώνης Αντωνίου