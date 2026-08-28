Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ.

Σε 88.816.664,80 ευρώ ανέρχεται το συνολικό ποσό των πληρωμών που πρόκειται να καταβληθεί από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ κατά την περίοδο από Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026.

Συνολικά 116.143 δικαιούχοι θα λάβουν τις προγραμματισμένες πληρωμές, στο πλαίσιο των καταβολών που έχουν ανακοινωθεί από τους δύο φορείς.

Από τον e-ΕΦΚΑ

Στις 31 Αυγούστου θα καταβληθούν 2.556.664,80 ευρώ σε 6.993 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Σεπτεμβρίου 2026.

Στις 3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 260.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.

Στις 4 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 11.500.000 ευρώ σε 21.500 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).

Από 31 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Στις 3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 8.500.000 ευρώ σε 5.500 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ