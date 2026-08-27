Σύμφωνα με τα στοιχεία, το έκτακτο επίδομα παιδιού των 150 ευρώ καταβλήθηκε σε 73.542 δικαιούχους και αφορά 81.188 εξαρτώμενα τέκνα.

Ολοκληρώθηκε η συμπληρωματική πληρωμή για το έκτακτο επίδομα παιδιού των 150 ευρώ που αφορά εξαρτώμενα τέκνα που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026 και δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη πληρωμή του μέτρου. Η καταβολή πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η ενίσχυση καταβλήθηκε σε 73.542 δικαιούχους και αφορά συνολικά 81.188 εξαρτώμενα τέκνα. Το συνολικό ποσό που διατέθηκε ανήλθε σε 11.935.500 ευρώ. Στη συμπληρωματική πληρωμή περιλαμβάνονται και 11.334 δικαιούχοι, οι οποίοι αντιστοιχούν σε 21.044 εξαρτώμενα τέκνα και έλαβαν συνολικά 2.988.750 ευρώ. Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι δεν είχαν πληρωθεί αρχικά επειδή είτε δεν είχαν γνωστοποιήσει στην ΑΑΔΕ έγκυρο αριθμό λογαριασμού IBAN είτε ο λογαριασμός που είχαν δηλώσει ήταν λανθασμένος. Μετά την ενημέρωσή τους και τη δήλωση ή διόρθωση των στοιχείων του λογαριασμού τους, κατέστη δυνατή η καταβολή των χρημάτων.

Τα ποσά αναμένεται να εμφανίζονται σταδιακά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων εντός της ημέρας. Για τον προσδιορισμό όσων δικαιούνται την ενίσχυση ελήφθησαν υπόψη οι εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκαν φέτος, καθώς και οι σχετικές μεταβολές και οι αποδόσεις ΑΦΜ που έχουν καταχωριστεί στο Φορολογικό Μητρώο.

Την ίδια ώρα, παραμένουν 23.676 ΑΦΜ χωρίς δηλωμένο ή έγκυρο IBAN. Πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες είτε δεν έχει γνωστοποιηθεί τραπεζικός λογαριασμός στην ΑΑΔΕ είτε τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί είναι λανθασμένα.