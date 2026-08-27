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Το τηλεοπτικό δίδυμο επιστρέφει την Δευτέρα 31 Αυγούστου.

O Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη, πιστοί στο ραντεβού τους, επιστρέφουν στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 05:40, στο MEGA.

Το επιτυχημένο ενημερωτικό magazino του MEGA, επιστρέφει για μία ακόμη χρονιά, με τους δύο παρουσιαστές να λένε την πρώτη «καλημέρα» της ημέρας.

Η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, μεταφέρουν όλα τα νέα της επικαιρότητας προσθέτοντας τη δική τους χροιά στην ενημέρωση και το διακριτικό τους χιούμορ.

Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για την Δευτέρα 31 Αυγούστου και το πρώτο σύντομο teaser της νέας σεζόν είναι ήδη στον αέρα.

Ο τηλεοπτικός σταθμός του MEGA μέσω σχετική ανάρτησης στα social media μοιράστηκε το απόγευμα της Πέμπτης 27 Αυγούστου τις πρώτες εικόνες από το καθημερινό ενημερωτικό magazino.

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Στην σχετική ανάρτηση αναφέρεται: «Το σταθερό σημείο αναφοράς για την πρωινή ενημέρωση, επενδύοντας στη συνέπεια, χωρίς πειραματισμούς.

Με την Ανθή Βούλγαρη και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο.

Από Δευτέρα 31/8 και καθημερινά στις 05:40».

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