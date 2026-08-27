O Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη, πιστοί στο ραντεβού τους, επιστρέφουν στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 05:40, στο MEGA.
Το επιτυχημένο ενημερωτικό magazino του MEGA, επιστρέφει για μία ακόμη χρονιά, με τους δύο παρουσιαστές να λένε την πρώτη «καλημέρα» της ημέρας.
Η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, μεταφέρουν όλα τα νέα της επικαιρότητας προσθέτοντας τη δική τους χροιά στην ενημέρωση και το διακριτικό τους χιούμορ.
Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για την Δευτέρα 31 Αυγούστου και το πρώτο σύντομο teaser της νέας σεζόν είναι ήδη στον αέρα.
Ο τηλεοπτικός σταθμός του MEGA μέσω σχετική ανάρτησης στα social media μοιράστηκε το απόγευμα της Πέμπτης 27 Αυγούστου τις πρώτες εικόνες από το καθημερινό ενημερωτικό magazino.
{https://www.instagram.com/p/Dci8dBfEtnc/?hl=el}
Στην σχετική ανάρτηση αναφέρεται: «Το σταθερό σημείο αναφοράς για την πρωινή ενημέρωση, επενδύοντας στη συνέπεια, χωρίς πειραματισμούς.
Με την Ανθή Βούλγαρη και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο.
Από Δευτέρα 31/8 και καθημερινά στις 05:40».
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkzhky69ja0x?integrationId=40599y14juihe6ly}