Στις προτάσεις που θα παρουσιάσει αναλυτικά ο Νίκος Ανδρουλάκης περιλαμβάνονται προστασία της κύριας κατοικίας, 120 δόσεις και αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους παρουσιάζει σήμερα το απόγευμα ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, σε εκδήλωση που πραγματοποιείται στις 18:00 στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Ιδιωτικό χρέος: Αλλάζουμε τους κανόνες – Η δίκαιη λύση από το ΠΑΣΟΚ», ενώ τις επιμέρους προτάσεις θα παρουσιάσουν η Μιλένα Αποστολάκη και στελέχη του Τομέα Ανάπτυξης του κόμματος. Στη συζήτηση έχουν κληθεί να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι φορέων δανειοληπτών.

Δείτε LIVE την εκδήλωση

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Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να αναπτύξει τη συνολική πρόταση του κόμματος για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, δίνοντας έμφαση στην προστασία της κύριας κατοικίας, τη ρύθμιση των οφειλών και τη δεύτερη ευκαιρία για τους πολίτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το ΠΑΣΟΚ προτείνει δέσμη 11 παρεμβάσεων που αφορούν οφειλές προς το Δημόσιο, «κόκκινα» δάνεια, πλειστηριασμούς, τον εξωδικαστικό μηχανισμό και τη λειτουργία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων. Κεντρική πρόταση αποτελεί η επαναφορά της προστασίας της κύριας κατοικίας, με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Παράλληλα, το σχέδιο προβλέπει δυνατότητα μακροχρόνιας αποπληρωμής έως και 35 χρόνια, με στόχο τη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των δανειοληπτών. Στο πακέτο περιλαμβάνεται επίσης πρόταση για ρύθμιση έως 120 δόσεων για οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους Δήμους, για κύρια οφειλή έως 500.000 ευρώ. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει ακόμη αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό, καθώς και αυστηρότερο πλαίσιο για τη λειτουργία των servicers, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των δανειοληπτών.