Ο ακροδεξιός πρώην στενός συνεργάτης του Κάνιε Γουέστ είναι υπό κράτηση.

Ο ακροδεξιός σχολιαστής Μίλο Γιαννόπουλος συνελήφθη στη Λουιζιάνα, από την υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) των ΗΠΑ και είναι υπό κράτηση.

Ο 41χρονος πρώην συνεργάτης της ακροδεξιάς ιστοσελίδας Breitbart News, έχει γεννηθεί στη Βρετανία, ενώ ο πατέρας του έχει ελληνική και ιρλανδική καταγωγή και η μητέρα του είναι από τη Γερμανία. Συνελήφθη σε αεροδρόμιο στη Λουιζιάνα, σύμφωνα με το ΤΜΖ.

Διαδικτυακά αρχεία του ICE δείχνουν ότι ο Γιαννόπουλος, πρώην στενός συνεργάτης του Κάνιε Γουέστ, είναι υπό κράτηση, άγνωστο για ποιο λόγο. Η σύλληψή του έγινε λίγες ώρες πριν από τη συναυλία του ράπερ στη Νέα Ορλεάνη. Δεν είναι σαφές εάν ο Γιαννόπουλος θα πήγαινε στη συναυλία του Γουέστ. Ο Βρετανός, γνωστός για τη ρατσιστική ρητορική του, στο παρελθόν έχει υποστηρίξει τις πρακτικές της ICE- που τον συνέλαβε- οι οποίες έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις.

«Θα απελαθεί στη Βρετανία»

Η Λόρα Λούμερ- ακροδεξιά και συνωμοσιολόγος, που έχει στενή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ- σε ανάρτηση στο X χαρακτήρισε τον 41χρονο «παράνομο αλλοδαπό» και έγραψε ότι ο Μίλος Γιαννόπουλος «θα απελαθεί στη Βρετανία, όπου μπορεί να ζήσει ανάμεσα στους μουσουλμάνους που πρόσφατα επέλεξε να “αγκαλιάσει”».

{https://x.com/LauraLoomer/status/2093387128717951297}

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Προς το παρόν, ο Μίλο Γιαννόπουλος κρατείται σε κέντρο της ICE στη Λουιζιάνα, το οποίο χρησιμοποιείται για επιχειρήσεις απέλασης που κάνει η υπηρεσία, μεταδίδει το Fox News.