Ο Τραμπ φρόντισε να ενημερώσει τους αστροναύτες για τις επιτυχίες του, ακόμα και για τη Βενεζουέλα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην κύρια βάση της NASA στο Διαστημικό Κέντρου Τζόνσον στο Χιούστον και με την ευκαιρία πήρε τηλέφωνο τους αστροναύτες που βρίσκονται τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

«Συγχαίρω όλους σας. Και να είστε προσεκτικοί. Σας αγαπάμε όλους» είπε ο Τραμπ χαρακτηρίζοντας τους αστροναύτες «σπουδαίους πατριώτες». «Ακόμα και η δουλειά που έχετε κάνει για να επιλεγείτε για να πάτε εκεί είναι σπουδαία», πρόσθεσε ο Τραμπ μεταξύ άλλων και ανακοίνωσε ότι θα φτιάξει ακαδημία για αστροναύτες.

Στην αρχή της «ομιλίας» του ο Τραμπαστειεύτηκε πως πολλοί Αμερικανοί θα ήθελαν να είναι στη θέση τους, εκείνος όμως όχι. «Εγώ δεν θα το έκανα» παραδέχθηκε.

«Θα σας δούμε όταν επιστρέψετε. Μάλιστα, αν θέλετε, και στο Οβάλ Γραφείο, σωστά;» είπε ο Τραμπ καλώντας τους αστροναύτες.

Στη συνέχεια τους ρώτησε: «Αισθάνεστε καλά εκεί πάνω;». Από τον διαστημικό σταθμό του απάντησαν πως «Είμαστε πολύ καλά, έχουμε κάνει κάποιους διαστημικούς περιπάτους και ετοιμαζόμαστε για έναν νέο την επόμενη εβδομάδα» είπαν πριν ο Τραμπ δώσει το τηλέφωνο σε συντρόφους τους για να πουν ένα γεια.

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Μόνο ένα γεια όμως, γιατί ο Τραμπ ξαναπήρε το τηλέφωνο - το ακουστικό που δεν ακούμπησε ποτέ στο αυτί του ωστόσο - και άρχισε το γνωστό του λογίδριο, ενημερώνοντας τους αστροναύτες για τις επιτυχίες της κυβέρνησής τους, ακόμα και για Βενεζουέλα, ενώ δεν άφησε ασχολίαστο και το μουστάκι ενός από τους αστροναύτες.

{https://x.com/WhiteHouse/status/2093400953156182032}

{https://www.youtube.com/watch?v=FsBn5dWyZKY}