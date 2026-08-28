Στους «αυθεντικούς» ο πάπας Λέων για το στιλ του.

Ίσως κανένας από τους τρεις να μην το φανταζόταν, αλλά ο πάπας Λέων, η Ροσαλία και η Μπιορκ έχουν πλέον ένα κοινό. Βρίσκονται στην ίδια λίστα του Vanity Fair με τους πιο καλοντυμένους.

Το περιοδικό δημοσίευσε τη σχετική λίστα για πρώτη φορά έπειτα από δέκα χρόνια. Περιλαμβάνει 70 ονόματα, τα περισσότερα ανθρώπων που θα περίμενε να δει κάποιος σε μια τέτοια λίστα: ηθοποιοί, τραγουδιστές, αθλητές, σχεδιαστές μόδας και σκηνοθέτες. Και κάπου ανάμεσά τους ένα απρόσμενο όνομα: του πάπα Λέοντα.

Η λίστα έχει έξι κατηγορίες και ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας είναι σε εκείνη με τίτλο «αυθεντικοί», μαζί με τον Σπάικ Λι, την Μπιορκ και τη Ροσαλία μεταξύ άλλων. Είναι η λίστα με τους «πιο εκκεντρικά και πρωτότυπα ντυμένους», που έχουν «μοναδική άποψη», σύμφωνα με το Vanity Fair.

Ως πιο αξιομνημόνευτη εμφάνιση του πάπα Λέοντα, το περιοδικό αναφέρει την εποχή προτού γίνει ποντίφικας, όταν συνδύαζε το ράσο με ένα ζευγάρι παπούτσια Nike, «ανεβάζοντάς το σε ουράνια ύψη». Εξάλλου, το περιοδικό σημειώνει ότι ως πάπας ο Λέων έχει δοκιμάσει και καπέλα του μπέιζμπολ.

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Εκτός από τα κατά παραγγελία άμφια, στον 70χρονο αρέσουν τα vintage αξεσουάρ. Πέρα από τα αθλητικά παπούτσια, προτιμά τα απλά μαύρα oxford από τα παραδοσιακές κόκκινες παπικές παντόφλες, σημειώνει ο Guardian. Φορά ελβετικό ρολόι που πλέον δεν κυκλοφορεί, κουβαλά μια φθαρμένη βαλίτσα και τον Iούνιο του 2025 δοκίμασε ένα καπέλο μπέιζμπολ των White Sox στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

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Για πιο επίσημες περιστάσεις, στρέφεται στον Iταλό σχεδιαστή Φιλίπο Σορτσινέλι, που δημιουργούσε παπικά άμφια τόσο για τον Βενέδικτο ΙΣΤ, όσο και για τον πάπα Φραγκίσκο.