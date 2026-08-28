«Η σημερινή κυβέρνηση του Ισραήλ, εθισμένη στον πόλεμο, προσπαθεί με κάθε δυνατό τρόπο να σύρει ολόκληρη την περιοχή μας σε αστάθεια» είπε ο Ερντογάν.

Κάλεσμα σε όλους τους Μουσουλμάνους να αφήσουν στην άκρη τις διαφορές τους και να ενωθούν εναντίον του Ισραήλ έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Ως Μουσουλμάνοι, πρέπει να είμαστε δυνατοί, να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας μαζί και να συνεργαζόμαστε για την οικοδόμηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή μας», δήλωσε ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της Εβδομάδας Mawlid al-Nabi στο Συνεδριακό Κέντρο Haliç της Κωνσταντινούπολης.

Ο Ερντογάν επέκρινε έντονα την ισραηλινή κυβέρνηση με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου λέγοντας ότι ευθύνεται για την εξάπλωση της αστάθειας σε όλη τη Μέση Ανατολή μέσω των γενοκτονιών στη Γάζα, την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και τον Λίβανο.

«Η σημερινή κυβέρνηση του Ισραήλ, εθισμένη στον πόλεμο, προσπαθεί με κάθε δυνατό τρόπο να σύρει ολόκληρη την περιοχή μας σε αστάθεια», είπε.

Τόνισε επίσης ότι οι πολιτικές του Ισραήλ απειλούν όχι μόνο τους γείτονές του, αλλά και όσους υποστηρίζουν την περιφερειακή ειρήνη και τις ανθρωπιστικές αξίες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/anadoluagency/status/2093385911731880032}

Ο Ερντογάν τόνισε ότι η αντίθεση της Τουρκίας στις επεκτατικές πολιτικές του Ισραήλ δεν καθοδηγείται αποκλειστικά από τα δικά της εθνικά συμφέροντα, αλλά από την ανησυχία για τους ανθρώπους σε όλη την περιοχή, ανεξάρτητα από τη θρησκεία ή την εθνοτική τους καταγωγή.

Επισήμανε την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, όπου οι Παλαιστίνιοι συνεχίζουν να αγωνίζονται με ελλείψεις σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης, ενώ παράλληλα τόνισε τον εκτοπισμό και τα θύματα που προκαλούνται από τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.

Ο Τούρκος πρόεδρος προειδοποίησε ότι μια κατακερματισμένη αντίδραση θα άφηνε την περιοχή πιο ευάλωτη και υποστήριξε ότι οι μουσουλμανικές χώρες πρέπει να ενισχύσουν την αλληλεγγύη και τη συνεργασία στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

Κάνοντας παραλληλισμούς με τις φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν υπό τον Αδόλφο Χίτλερ και τον ηγέτη των Ερυθρών Χμερ της Καμπότζης, Πολ Ποτ, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η ιστορία έχει δείξει τις συνέπειες της μη δράσης κατά των σοβαρών παραβιάσεων.

«Δυστυχώς, οι πολίτες έπρεπε να πληρώσουν το τίμημα για τη σιωπή απέναντι στον Χίτλερ, τον Πολ Ποτ και άλλους αδίστακτους τυράννους στη σύγχρονη ιστορία».

Ο Ερντογάν επέκρινε επίσης τους διεθνείς θεσμούς και την ευρύτερη παγκόσμια κοινότητα για την αδυναμία τους να επιδείξουν επαρκή αποφασιστικότητα για να σταματήσουν τα εγκλήματα του Ισραήλ, λέγοντας ότι η έλλειψη αποτελεσματικής αντίδρασης επιτρέπει τη συνέχιση των παραβιάσεων στη Γάζα, την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και τον Λίβανο.

Επανέλαβε ότι οι μουσουλμανικές χώρες πρέπει να ξεπεράσουν τις διαφορές τους, να ενισχύσουν τη συνεργασία και να ενεργήσουν συλλογικά για να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους και να συμβάλουν στην περιφερειακή σταθερότητα.