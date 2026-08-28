Η βόλτα στη θάλασσα με σκάφος. Η νέα ανάρτηση της Μαρίας Κορινθίου.

Μία νέα απόδραση από την καθημερινότητα πραγματοποίησε η Μαρία Κορινθίου παρέα με τον σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση, και μαζί δημιούργησαν νέες καλοκαιρινές αναμνήσεις, επιλέγοντας ως προορισμό τους την Πελοπόννησο και συγκεκριμένα τη Μάνη.

Η γνωστή ηθοποιός, το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου, προχώρησε σε μία νέα δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, αποκαλύπτοντας τον προορισμό τους, αλλά και όμορφες εικόνες από τη βόλτα τους στη θάλασσα με σκάφος.

Στις φωτογραφίες, η Μαρία Κορινθίου εμφανίζεται χαμογελαστή και ήρεμη μέσα σε ένα κόκκινο μαγιό, ενώ παράλληλα απαθανατίζει τον σύντροφό της την ώρα που οδηγεί το σκάφος, χαρίζοντας στους followers της μία μικρή γεύση από την εξόρμησή τους.

Η ίδια, δείχνει πως απολαμβάνει κάθε στιγμή του καλοκαιριού, ενώ τη βόλτα τους στη θάλασσα την ολοκλήρωσαν τα φρούτα και οι εντυπωσιακές εικόνες από την ώρα του ηλιοβασιλέματος.

{https://www.instagram.com/p/DclsLCkAqwy/?hl=el&img_index=1}

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«Γερολιμένας, Μάνη», ήταν οι δύο λέξεις που θέλησε να προσθέσει στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαρία Κορινθίου.