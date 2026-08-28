Η θεαματική αλλαγή του Αλέξανδρου Κοψιάλη.

Ένα νέο βίντεο δημοσίευσε ο Αλέξανδρος Κοψιάλης το απόγευμα της Πέμπτης 28 Αυγούστου, δείχνοντας τη μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή του μετά την απώλεια των 33 κιλών.

Ο γνωστός Youtuber έχει μιλήσει ανοιχτά για την προσπάθειά του και την αλλαγή που έχει αποφασίσει να κάνει στη ζωή του, με τα αποτελέσματα να είναι πλέον ορατά στην εμφάνισή του.

Στο νέο βίντεο που δημοσίευσε στα social media, χρησιμοποίησε ορισμένα πλάνα από το παρελθόν, συγκρίνοντας την αρχική του εικόνα με τη σημερινή και δείχνοντας την αλλαγή που έχει σημειωθεί μέσα στο διάστημα της προσπάθειάς του.

Μέσα από την συγκεκριμένη ανάρτηση, ο Αλέξανδρος Κοψιάλης θέλησε να δείξει την εξέλιξή του, ενώ επέλεξε να τη συνοδεύσει με ένα λιτό μήνυμα, στο οποίο αναφέρει ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμη.

«-33 αλλά… Η δουλειά δεν τελείωσε ακόμα», έγραψε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι συνεχίζει την προσπάθειά του.

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