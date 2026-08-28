Ο ίδιος έθεσε ιδιαίτερα το ζήτημα της διαφάνειας γύρω από τη διαχείριση των απαιτήσεων και τη δυνατότητα των δανειοληπτών να γνωρίζουν και να διαπραγματεύονται ουσιαστικά με την πλευρά που ελέγχει την οφειλή τους.

Στο επίκεντρο της παρέμβασης του Νικόλα Φαραντούρη για το ιδιωτικό χρέος βρέθηκαν τα funds και οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από «κόκκινα» δάνεια, με τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ να υποστηρίζει ότι απαιτείται νομοθετική παρέμβαση που θα ενισχύσει ουσιαστικά τη θέση των δανειοληπτών απέναντι στους πιστωτές.

Μιλώντας κατά την παρουσίαση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, τα «κόκκινα» δάνεια και την προστασία της πρώτης κατοικίας, ο Νικόλας Φαραντούρης έστειλε μήνυμα σύγκρουσης με τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα που, όπως υποστήριξε, βρίσκονται πίσω από funds και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

«Για μια ακόμα φορά, το ΠΑΣΟΚ δεν διστάζει να τα βάλει με ισχυρά συμφέροντα. Χωρίς μισόλογα, χωρίς προσχηματικές διατυπώσεις, χωρίς αμφισημίες περί δήθεν “οικειοθελούς συμμετοχής των πιστωτών σε διαπραγματεύσεις με δανειολήπτες” και άλλα τέτοια καταγέλαστα που ακούστηκαν πρόσφατα», τόνισε ο ευρωβουλευτής και καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Ο ίδιος έθεσε ιδιαίτερα το ζήτημα της διαφάνειας γύρω από τη διαχείριση των απαιτήσεων και τη δυνατότητα των δανειοληπτών να γνωρίζουν και να διαπραγματεύονται ουσιαστικά με την πλευρά που ελέγχει την οφειλή τους.

Όπως υποστήριξε, χωρίς δεσμευτικό νομοθετικό πλαίσιο οι πολίτες παραμένουν αντιμέτωποι με ένα σύνθετο σύστημα funds, servicers και εταιρικών σχημάτων, ενώ η δικαστική οδός μπορεί να απαιτήσει χρόνια μέχρι την έκδοση αποφάσεων.

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«Χωρίς νομοθετική ρύθμιση, οι δανειολήπτες θα συνεχίσουν να σκιαμαχούν με φαντάσματα σε εξωχώριους παραδείσους και τα δικαστήρια θα κάνουν χρόνια να βγάλουν αποφάσεις. Άρα, η μόνη λύση είναι η νομοθετική πρόταση του ΠΑΣΟΚ, και τίποτε άλλο. Και θα γίνει πράξη, όταν το ΠΑΣΟΚ γίνει κυβέρνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ευρωπαϊκό μικροσκόπιο funds και servicers

Η παρέμβαση Φαραντούρη δεν περιορίζεται, πάντως, στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο. Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε νέες κινήσεις στις Βρυξέλλες σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων και την προστασία των δανειοληπτών.

Έχει ήδη προχωρήσει σε κοινοβουλευτικό έλεγχο και γραπτές ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), θέτοντας ζητήματα που αφορούν τη διαφάνεια των τραπεζικών συναλλαγών και την εφαρμογή βασικών αρχών προστασίας του καταναλωτή.

Παράλληλα, παραμένει ανοικτή ενώπιον της Επιτροπής Αναφορών (PETI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταγγελία δανειοληπτών, με τον Νικόλα Φαραντούρη να δηλώνει ότι συνεχίζεται η κατάθεση στοιχείων και τεκμηρίωσης.

«Συνεχίζουμε να προσκομίζουμε τεκμηρίωση ώστε η καταγγελία να παραμείνει ανοικτή ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναφορών», ανέφερε, προαναγγέλλοντας εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο ευρωβουλευτής κάλεσε, τέλος, τους εμπλεκόμενους φορείς να συνταχθούν με την πρωτοβουλία, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται συνολική νομοθετική αντιμετώπιση του προβλήματος.

«Καλούμε όλους τους φορείς να ενώσουν τη φωνή τους με τη δική μας, διότι είναι η μόνη ρεαλιστική και βιώσιμη λύση στα προβλήματα εκατομμυρίων δανειοληπτών», κατέληξε.

Στη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ

Το επόμενο βήμα αναμένεται να γίνει στη Βουλή, όπου το ΠΑΣΟΚ προτίθεται να καταθέσει τη νομοθετική του πρόταση για το ιδιωτικό χρέος. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, η πρόταση θα κατατεθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, με το ΠΑΣΟΚ να καλεί την κυβέρνηση να την εισαγάγει άμεσα προς συζήτηση στην Ολομέλεια.

Το σχέδιο περιλαμβάνει «10+1» παρεμβάσεις, οι οποίες, σύμφωνα με το κόμμα, αποσκοπούν στη δημιουργία ασπίδας προστασίας για τους δανειολήπτες και στη διαμόρφωση ενός αυστηρότερου πλαισίου αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουν προκύψει από τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Τις προτάσεις παρουσίασαν, μεταξύ άλλων, η αρμόδια τομεάρχης Μιλένα Αποστολάκη, ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς και ο Νικόλας Φαραντούρης, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέπτυξε το συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων του ΠΑΣΟΚ.