Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης αποχαιρέτησε τη νονά του με μία τρυφερή ανάρτηση.

Μία δύσκολη, προσωπική στιγμή μοιράστηκε ο Αλέξανδρος Κοψιάλης το μεσημέρι της Τρίτης 23 Ιουνίου με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός influencer ανακοίνωσε στους ακόλουθούς του ότι η νονά του έφυγε από τη ζωή και με βαθιά συγκίνηση την αποχαιρετά δημοσιεύοντας ένα συγκινητικό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media.

Μέσα από τη σχετική δημοσίευσε αποτυπώνεται η στενή σχέση που διατηρούσε μαζί της, ενώ μάλιστα παρουσίασε τη νονά του σε φωτογραφίες από νεότερη ηλικία.

Σε μία από αυτές απεικονίζεται και ο ίδιος να της κρατά το χέρι και να περπατούν στην εξοχή όταν ακόμη ήταν παιδί.

Η δεύτερη φωτογραφία απαθανατίζει τον ίδιο στην αγκαλιά της νονάς του, ενώ σε ένα από τα στιγμιότυπα απεικονίζονται να ποζάρουν μαζί μπροστά την κάμερα, με τον Αλέξανδρο Κοψιάλη να έχει στο πρόσωπό του ένα πλατύ χαμόγελο.

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Στην λεζάντα της δημοσίευσής του, σημείωσε την χρονολογία γέννησης και την φετινή ημερομηνία και παράλληλα της εύχεται καλό ταξίδι στο φως.

{https://www.instagram.com/p/DZ7OivvjqzU/?hl=el&img_index=1}

Ειδικότερα, αναφέρει: «1939 ~2026. Η καλύτερη Νονά που θα μπορούσα να έχω. Καλό ταξίδι στο φώς Νονίτσα, σε αγαπώ πολύ».

Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης, μοιράζεται τακτικά με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους στιγμιότυπα και εικόνας από την καθημερινότητά του, απεικονίζοντας σε αυτές την τρυφερή σχέση που έχει αναπτύξει και με το γιο του.