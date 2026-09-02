Μια ζωή που πρέπει να ξαναχτιστεί από την αρχή.

Η νέα δραματική σειρά του Alpha αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που παρά τις δυσκολίες που βρήκε στο δρόμο της, κατάφερε να μην λυγίσει και να μείνει όρθια.

Ένας μεγάλος έρωτας έρχεται στη ζωή της Μαρίνας χωρίς να τον περιμένει και τον ζει στο έπακρο.

Καρποί αυτού του έρωτα είναι δυο υπέροχα παιδιά τα οποία είναι αποφασισμένη να προστατεύσει με κάθε τρόπο, όταν η ζωή τους θα σημαδευτεί από μια τραγωδία.

Η απώλεια του άντρα της θα την οδηγήσει σε άγνωστους δρόμους και θα βρεθεί αντιμέτωπη με πολλές δυσκολίες.

Στην πορεία της θα γνωρίσει νέους ανθρώπους που θα τη σημαδέψουν, θα αγαπήσει ξανά, θα πληγωθεί, θα κάνει λάθη, θα μπλέξει σε επικίνδυνες καταστάσεις και θα αναγκαστεί να δεχτεί αλήθειες και μυστικά του παρελθόντος που θα της προκαλέσουν βαθύ πόνο.

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Σε εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται τα γυρίσματα, με τους φυσικούς χώρους να δίνουν μια ξεχωριστή δυναμική στη σειρά. Η κάμερα, όμως, κατάφερε και τρύπωσε στο στούντιο την ώρα της φωτογράφισης των πρωταγωνιστών και κατέγραψε όσα έγιναν στο παρασκήνιο…

«Μια Γυναίκα», έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Alpha.