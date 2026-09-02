Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Alpha!

Λίγο πριν την επιστροφή των μοναχών της Αγίας Θεοδούλης στον Alpha για τον β’ κύκλο της αστυνομικής κωμωδίας «Φόνοι στο Καμπαναριό», τα γυρίσματα συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.

Πίσω από τις μυστηριώδεις υποθέσεις, τις ανατροπές, τις έρευνες και τις απρόβλεπτες καταστάσεις που θα δούμε στη σειρά, τα γυρίσματα είναι γεμάτα πειράγματα και αυθόρμητες στιγμές μεταξύ των συντελεστών, ενισχύοντας την ατάκα «περνάμε καλά στα παρασκήνια κι αυτό βγαίνει προς τα έξω».

Οι ηθοποιοί ποζάρουν, συζητούν, αστειεύονται και βρίσκουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν ανάμεσα στα απαιτητικά γυρίσματα, ενώ πίσω τους το συνεργείο βρίσκεται σε διαρκή κίνηση. Γιατί για να φτάσει μια σκηνή στην οθόνη, χρειάζεται πολλή δουλειά, πολλές λήψεις και πάνω απ’ όλα θετική διάθεση κι αρκετό χιούμορ.

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Οι backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα των «Φόνων στο Καμπαναριό» ανοίγουν για λίγο την πόρτα στα παρασκήνια και μας δίνουν μια διαφορετική ματιά στην καθημερινότητα των πρωταγωνιστών.

Γιατί μπορεί μπροστά στην κάμερα να ψάχνουν τον ένοχο, όμως πίσω από αυτήν έχουν ήδη βρει την καλή διάθεση!

Φόνοι στο Καμπαναριό 2: Νέα μονή. Νέοι ύποπτοι. Ίδιες σουρεάλ καταστάσεις!

{https://www.youtube.com/watch?v=VMHmgiBlREE}