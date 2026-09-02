Η εξομολόγηση της παρουσιάστριας στο Instagram.

Για την επιστροφή στην καθημερινότητα μίλησε η Μαρία Ηλιάκη μέσω ανάρτησής της στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, τονίζοντας το φετινό καλοκαίρι ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο.

Όπως εξήγησε, δεν αισθάνεται έτοιμη για την επιστροφή της στη δουλειά, αλλά ούτε και για τη μετάβαση που έχει να αντιμετωπίσει η κόρη της, Κατερίνα, η οποία θα πάει για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι την έχει καταβάλλει μία άρνηση την οποία προσπάθησε να εξηγήσει.

Στο σύντομο βίντεο που δημοσίευσε το πρωί της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, η Μαρία Ηλιάκη, εξομολογείται:

«Καλημέρα. Τι κάνετε; Πέστε να με φάτε. Εγώ, για κάποιο λόγο φέτος δε θέλω να ξεκινήσω ούτε δουλειά,και το πιο περίεργο, δε θέλω να ξεκινήσω ούτε τα σχολεία.

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Μάλλον έχω περάσει καλά με την Κατερίνα το καλοκαίρι και δεν θέλω να την αποχωριστώ. Μάλλον έχω άγχος που θα πάει νηπιαγωγείο και προσπαθώ να το διαχειριστώ. Για κάποιο λόγο έχω μια άρνηση.

Το μόνο που μ’ αρέσει φέτος το φθινόπωρο είναι τα φουτεράκια. Αυτή η μόδα με τα Birkenstock τα χειμωνιάτικα. Που θα βάλω έτσι ένα τζιν γιατί μου έχει λείψει. Αυτά. Μέχρι εκεί το θέλω το φθινόπωρο για φέτος. Κατά τα άλλα θέλω να μην έρθει καθόλου, καθόλου, καθόλου, καθόλου».

Παρ’ όλα αυτά, μέσα στις επόμενες ημέρες, αναμένεται να επιστρέφει στο τηλεοπτικό της πόστο και την εκπομπή «Νωρίς – νωρίς» της ΕΡΤ, που παρουσιάζει καθημερινά με τον Κρατερό Κατσούλη.

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