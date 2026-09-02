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Η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση.

Καλύτερη είναι η εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (02/09) στον Μύτικα του δήμου Θήβας, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση.

Για το συμβάν, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 15:30. Επιχειρούν συνολικά 76 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 23 οχήματα. Τα 14 εναέρια που ενίσχυαν την κατάσβεση καθηλώθηκαν λόγω της νύκτας.

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Οι φλόγες δεν απειλούν κατοικημένες περιοχές, ενώ σε κοντινή απόσταση βρίσκονται εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών.

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Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΘΟΔΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI