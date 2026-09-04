Η φετινή χρονιά είναι η χειρότερη στη χώρα μας από το 2010, όταν ξεκίνησε η επιδημιολογική επιτήρηση του ιού του Δυτικού Νείλου.

Την ανάγκη να συνεχιστεί η αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας από τον ιό του Δυτικού Νείλου και τον Σεπτέμβριο, καθώς αναμένεται να συνεχιστεί η διασπορά του, επισημαίνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Σύμφωνα με τον ΙΣΑ, η Αττική παραμένει στο επίκεντρο της κυκλοφορίας του ιού, ενώ νέοι δήμοι του λεκανοπεδίου προστίθενται στις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα.

Με δεδομένο ότι η δραστηριότητα των κουνουπιών διατηρείται σε υψηλά επίπεδα λόγω των καιρικών συνθηκών, ο ΙΣΑ υπογραμμίζει ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος προστασίας είναι η αυστηρή τήρηση των ατομικών μέτρων προστασίας.

«Μετά την εμφάνιση ανθρώπινων κρουσμάτων, τα περιθώρια ουσιαστικής προληπτικής παρέμβασης είναι πλέον περιορισμένα, καθώς οι εκ των υστέρων ψεκασμοί παρουσιάζουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα, καθιστώντας την πρόληψη και τη φυσικά διαχείριση των εστιών αναπαραγωγής πριν τα ανθρώπινα κρούσματα, το πρωταρχικό μέσο άμυνας», αναφέρει ο ΙΣΑ.

Πρόεδρος ΕΟΔΥ: Η χειρότερη χρονιά

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μιλώντας στον ΑΝΤ1, τόνισε ότι η φετινή χρονιά είναι η χειρότερη στη χώρα μας από το 2010, όταν ξεκίνησε η επιδημιολογική επιτήρηση του ιού του Δυτικού Νείλου.

Προσπαθώντας να καθησυχάσει τον κόσμο, επεσήμανε ότι μόλις το 1% από όσους μολύνονται από τον ιό χρειάζονται νοσηλεία και η πλειοψηφία είναι ασυμπτωματικοί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μάλιστα, ο κ. Βασιλακόπουλος τόνισε ότι γίνεται επιτήρηση και στα έντομα. «Έχουμε ειδικές παγίδες και επιτηρούμε πόσα έντομα έχουμε. Κατά μέσο όρο, δεν έχουμε διαφορά στον αριθμό των κουνουπιών σε σχέση με πέρυσι. (Φέτος) σε μεγαλύτερο ποσοστό τα κουνούπια είναι μολυσμένα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Το αποδίδουμε στο γεγονός ότι φέτος έχουμε μεγάλο αριθμό διελεύσεων αποδημητικών πουλιών που είναι η πηγή μόλυνσης. Αυτό το φαινόμενο παρατηρείται κάθε 7 με 8 χρόνια».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl6djkyfn14h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Καθηγητής Ν. Σύψας: Στο επίκεντρο η Αττική

Από την πλευρά του ο καθηγητής Παθολογικής Φυσιολογίας – Λοιμωξιολογίας και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων Νίκος Σύψας, μιλώντας στο Open, τόνισε ότι «περιμένουμε αποκλιμάκωση των κρουσμάτων».

Ωστόσο, επεσήμανε ότι όσο διαρκεί η ζέστη και κυκλοφορούν κουνούπια γύρω μας, το μεγαλύτερο πρόβλημα θα το έχουμε στην Αττική, κυρίως, σε «Μεσόγαια, Μαρκόπουλο, Σπάτα, Αγία Παρασκευή, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη».

«Αν μας τσιμπήσει μολυσμένο κουνούπι, μολυνθήκαμε. Δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε. Το μόνο που μπορούσε να προλάβουμε είναι το τσίμπημα. Να πάρουμε μέτρα», πρόσθεσε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl6d0ut8w73t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τα μέτρα ατομικής προστασίας που συνιστά ο ΙΣΑ

Χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών στο ακάλυπτο δέρμα και πάνω από τα ρούχα κατά τις ώρες αυξημένης δραστηριότητας των κουνουπιών (κυρίως από το σουρούπωμα έως την αυγή).

Τοποθέτηση αντικουνουπικών πλεγμάτων (σήτες) σε παράθυρα, πόρτες και φεγγίτες.

Απομάκρυνση στάσιμου νερού από γλάστρες, πιατάκια, λεκάνες, υδρορροές και άλλα δοχεία στον προαύλιο ή εξωτερικό χώρο, καθώς αποτελούν τις κύριες εστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών.

Χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών, καθώς η ροή του αέρα εμποδίζει την προσέγγιση των κουνουπιών.

Χρήση κατάλληλων ρούχων που καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια του σώματος (μακριά μανίκια και παντελόνια), ιδιαίτερα κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Ποιοι Δήμοι είναι στο κόκκινο

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΥ, κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν/ δηλώθηκαν 58 νέα εγχώρια κρούσματα. Συνολικά, κατά την περίοδο 2026, έως τις 2 Σεπτεμβρίου, έχουν καταγραφεί 24 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό, ηλικίας άνω των 65 ετών.

Κρούσματα σε 20 Περιφερειακές Ενότητες

Έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα σε 69 Δήμους της χώρας, στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας και Κρήτης, και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες: Ανατολικής Αττικής, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Λακωνίας, Εύβοιας, Βοιωτίας, Ρεθύμνου και Ηρακλείου.

Θεωρείται αναμενόμενη η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα, τόσο στις ίδιες όσο και σε νέες περιοχές. Ιδίως στην Περιφέρεια Αττικής καταγράφεται φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού, με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, σε συγκεκριμένες περιοχές/ Περιφερειακές Ενότητες.

Δήμοι υψηλού κινδύνου

Εκτός από τους ανωτέρω «επηρεαζόμενους» Δήμους, όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους, η «Ομάδα Εργασίας για τον καθορισμό επηρεαζόμενων περιοχών από νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές», κατόπιν συνεκτίμησης επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων, γνωμοδότησε ότι επιπρόσθετα χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου» οι Δήμοι: Ηρακλείου Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, Νέας Σμύρνης και Παλαιού Φαλήρου Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας και Δάφνης - Υμηττού Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Ιλίου Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, Φαρκαδόνας Π.Ε. Τρικάλων, Αμφίπολης Π.Ε. Σερρών, Νεάπολης - Συκεών, Παύλου Μελά και Ωραιοκάστρου Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Πύδνας - Κολινδρού Π.Ε. Πιερίας, Κιλκίς Π.Ε. Κιλκίς, Κορινθίων Π.Ε. Κορινθίας, Χερσονήσου Π.Ε. Ηρακλείου, Θάσου και Τήνου.

Στους Δήμους «υψηλού κινδύνου» δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης, μέχρι στιγμής, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων (π.χ. εγγύτητα σε επηρεαζόμενους Δήμους, γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λοίμωξης).