Συνολικά 63 ασθενείς νοσηλεύονται λόγω του ιού του Δυτικού Νείλου, οι 32 σε ΜΕΘ.

Άλλοι πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ιό του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα, κατά την οποία δηλώθηκαν 58 νέα εγχώρια κρούσματα, ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ.

Επιπλέον, 63 ασθενείς νοσηλεύονται λόγω λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, από τους οποίους οι 32 σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ενώ 182 έχουν πάρει εξιτήριο, σύμφωνα με τη νέα εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ.

Μέχρι το πρωί της Τετάρτης (2/9, 11:00) είχαν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 209 εγχώρια κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Από αυτά, τα 199 παρουσίασαν εκδηλώσεις από Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση). Πρόκειται για ασθενείς από 13 έως 96 ετών. Τα υπόλοιπα 91 κρούσματα είχαν ήπιες ή δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Στην τρέχουσα περίοδο, ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει κοστίσει τη ζωή 24 ανθρώπων στην Ελλάδα, ηλικίας από 66 έως 92 χρονών.

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Οι περιοχές με κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου

Ιός Δυτικού Νείλου: Οι δήμοι υψηλού κινδύνου

Εκτός από τις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, άλλοι 17 δήμοι έχουν χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου, από την αρμόδια ομάδα εργασίας, κατόπιν συνεκτίμησης των επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων.

Σε αυτούς τους δήμους δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα του ιού σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης, αλλά «συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων (π.χ. εγγύτητα σε επηρεαζόμενους δήμους, γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λοίμωξης)», εξηγεί ο ΕΟΔΥ.

Οι δήμοι υψηλού κινδύνου:

Νέου Ηρακλείου

Νέας Σμύρνης

Παλαιού Φαλήρου

Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας

Δάφνης - Υμηττού

Ιλίου

Φαρκαδόνας

Αμφίπολης

Νεάπολης - Συκεών

Παύλου Μελά

Ωραιοκάστρου

Πύδνας - Κολινδρού

Κιλκίς

Κορινθίων

Χερσονήσου

Θάσου

Τήνου

Σε ό,τι αφορά τους δήμους Τήνου, Παλαιού Φαλήρου Κορινθίας και Θάσου, χαρακτηρίστηκαν ως υψηλού κινδύνου λόγω περιστατικών με σύνθετο ιστορικό μετακινήσεων και διαμονή στις αντίστοιχες περιοχές κατά την περίοδο επώασης.

Τέλος, έχουν καταγραφεί 14 περιστατικά πρόσφατης λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε ιπποειδή σε εννέα οικισμούς σε: Ανατολική Αττική, Δυτικό Τομέα Αθηνών, Δράμα, Πρέβεζα και τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. «Η καταγραφή ιπποειδών πρόσφατα μολυνθέντων από τον ιό του Δυτικού Νείλου υποδηλώνει την κυκλοφορία του ιού και στις συγκεκριμένες περιοχές», σημειώνει ο ΕΟΔΥ.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ για τον ιό του Δυτικού Νείλου.