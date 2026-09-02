Σημειωτόν η κίνηση των αυτοκινήτων σε πολλά σημεία της πόλης.

Αντιμετώποι με κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου της Αττικής βρίσκονται οι οδηγοί την τελευταία ώρα καθώς φωτεινοί σηματοδότες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω χαμηλής τάσης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έχει σημειωθεί βύθιση τάσης, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχει σύνδεση με την φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Μύτικας της Θήβας. Η δυσλειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών έχει επιβαρύνει σημαντικά την κυκλοφορία με τους οδηγούς να καλούνται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία όπου τα φανάρια βρίσκονται εκτός λειτουργίας.

Προβλήματα παρατηρούνται μεταξύ άλλων στις λεωφόρους Κηφισίας και Αλεξάνδρας, στην Κατεχάκη, τη λεωφόρο Βουλιαγμένης και τη Μεσογείων όπου και καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις.

Η εικόνα από την κίνηση τώρα

Kαθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Προβλήματα εντοπίζουν και οι οδηγοί στην Αττική καθώς σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση σημειώνεται καθυστέρηση 10-15 λεπτών στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.

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