Τo crime θρίλερ που βλέπουν όλοι στο Netflix και έχει κάνει το έβδομο καλύτερο άνοιγμα ταινίας για το 2026.

To «Whisper Man» ήταν αναμφίβολα η μεγαλύτερη ταινία του Netflix για τον Αύγουστο, χάρη στο δυνατό όνομα του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, το ομώνυμο best seller βιβλίο του Άλεξ Νορθ και τους αδελφούς Ρούσο στην παραγωγή.



Τα παραπάνω, εκτόξευσαν τα πρώτα νούμερα του τριημέρου και η ταινία έκανε πρεμιέρα με 23,2 εκατομμύρια προβολές. Δεν το λες και λίγο...



Το νέο crime θρίλερ του Netflix βρέθηκε στο Top 10 των ταινιών της εβδομάδας 26 - 30 Αυγούστου σε 90 χώρες, τερματίζοντας στη δεύτερη θέση της λίστας με τις αγγλόφωνες ταινίες. Ωστόσο, στην Ελλάδα, καθώς και σε έξι ακόμα χώρες η ταινία σκαρφάλωσε στην κορυφή το πρώτο τετραήμερο της κυκλοφορίας της.

Whisper Man: Το 7ο καλύτερο άνοιγμα ταινίας στο Netflix για το 2026

Αν επιχειρήσουμε να συγκρίνουμε το άνοιγμα του Whisper Man με το άνοιγμα των ταινιών που έχουν κυκλοφορήσει στον streamer το 2026, θα δούμε ότι φιγουράρει στην πρώτη δεκάδα και συγκεκριμένα κατατάσσεται έβδομο πίσω από το Peaky Blinders: The Immortal Man αλλά μπροστά από το 72 HOURS του Κέβιν Χαρτ.

Σημειώνεται ότι την ημέρα της πρεμιέρας του, στις 29 Αυγούστου, το Whisper Man σκαρφάλωσε στο #1 στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αργεντινή και την Ουρουγουάη. Μέχρι την επόμενη μέρα, είχε καταλάβει την κορυφή σε σχεδόν κάθε χώρα της Λατινικής Αμερικής που παρακολουθεί το FlixPatrol—συμπεριλαμβανομένων ισχυρών παικτών όπως η Βραζιλία, το Μεξικό και η Κολομβία—όπου παραμένει κλειδωμένο στην πρώτη θέση μέχρι σήμερα.

Η ταινία είχε μια ελαφρώς πιο μετρημένη πρεμιέρα στην Ευρώπη την περασμένη Πέμπτη, τερματίζοντας στο #2. Ωστόσο, η ορμή του ήταν ασταμάτητη και μέχρι την Παρασκευή, 30 Αυγούστου, εκτοξεύτηκε στο #1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία.

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Παρά το γεγονός ότι κυριαρχεί πλήρως στα charts του Netflix Top 10, το The Whisper Man δεν φαίνεται να κερδίζει απόλυτα τους κριτικούς ή το κοινό.

Στο Rotten Tomatoes, το θρίλερ με τον κατά συρροή δολοφόνο έχει αυτή τη στιγμή βαθμολογία 45% στον Tomatometer με βάση 67 κριτικές, ενώ το κοινό (Popcornmeter) το έχει βαθμολογήσει με 41%. Το ίδιο χλιαρή και η βαθμολογία του IMDb που του δίνει 6.2/10.

{https://youtu.be/ZHRR-1CKYIQ?si=ZazH-2O36clPkt-F}

Ποιος είναι ο Ψιθυριστής

Το νέο ψυχολογικό θρίλερ βασίζεται στο ομώνυμο στο μπεστ σέλερ μυθιστόρημα του Άλεξ Νορθ, το οποίο κυκλοφορεί και στη χώρα μας με τίτλο «Ο Ψιθυριστής», από τις εκδόσεις Bell. Το μπεστ σέλερ μυθιστόρημα κυκλοφόρησε το 2019 και έχει ήδη μεταφραστεί σε 30 γλώσσες παγκοσμίως.

Στο καστ της επερχόμενης σειράς συμμετέχουν ακόμα οι Άνταμ Σκοτ και Μισέλ Μόναγκαν, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζέιμς Άσκοφτ.



Η ιστορία ακολουθεί τον Τομ Κένεντι, έναν χήρο συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων (Νορθ) που, όταν ο οκτάχρονος γιος του Τζέικ απάγεται, στρέφεται για βοήθεια στον συνταξιούχο αστυνομικό πατέρα του Πίτερ Γουίλις (Ντε Νίρο), με τον οποίο έχει να μιλήσει εδώ και χρόνια. Στην πορεία ανακαλύπτει ότι η απαγωγή του γιου του συνδέεται με μια παλιά υπόθεση ενός καταδικασμένου κατά συρροή δολοφόνου, γνωστού ως «The Whisper Man».



Ο Πίτερ τον συνέλαβε πριν από 30 χρόνια και τον έβαλε στη φυλακή, όπου παραμένει. Αλλά αν ο Whisper Man είναι στη φυλακή, ποιος έχει τον γιο του Τομ; Μπορεί να σωθεί πριν να είναι αργά;