Η σαρωτική επιτυχία του Wednesday, είναι σίγουρο ότι θα ανοίξει την όρεξη του Netflix για spin-offs.

Καθώς η σειρά «Wednesday» του Netflix ετοιμάζει την τρίτη σεζόν της, είναι δύσκολο να αποτινάξει κανείς την αίσθηση ότι αυτή θα αποτελέσει ένα σημαντικό σημείο καμπής για τη σειρά.

Πρέπει να παραδεχτούμε ότι το «Wednesday» είναι μακράν το πιο ξεχωριστό πρότζεκτ στο franchise της «Οικογένειας Άνταμς», καθώς επικεντρώνεται κυρίως στην κόρη της οικογένειας, Wednesday Addams, παρουσιάζοντάς την ως μια πιο... μακάβρια εκδοχή του Σέρλοκ Χολμς. Η ιδέα ήταν προφανώς «χρυσός», καθώς το «Wednesday» παραμένει η κορυφαία σειρά όλων των εποχών του Netflix, και με μόνο δύο σεζόν να έχουν προβληθεί, φαίνεται να έχει ένα μακρύ μέλλον μπροστά της. Ή μήπως όχι; Για κάποιους η επερχόμενη, τρίτη σεζόν αρχίζει να μοιάζει με ένα τέλος.

Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει καμία επίσημη ένδειξη ότι η τρίτη σεζόν του «Wednesday» θα σηματοδοτήσει το τέλος της σειράς. Ο ενθουσιασμός γύρω από τη αυτή παραμένει υψηλός και το Netflix μπορεί σχεδόν σίγουρα να υπολογίζει σε μια ακόμη μακρά παραμονή στο Top 10. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες της ιστορίας υπονοούν ότι τα πράγματα πρόκειται να αλλάξουν.

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Θυμίζουμε ότι η δεύτερη σεζόν του «Wednesday» έκλεισε με τη νεαρή ηρωίδα και τον θείο Fester να φεύγουν από το Nevermore για να βρουν την Enid, η οποία έχει γίνει λυκάνθρωπος. Στη συνέχεια, η πρωταγωνίστρια Τζένα Ορτέγκα άφησε να εννοηθεί ότι τα επεισόδια της τρίτης σεζόν θα ακολουθήσουν τον χαρακτήρα της κατά τη διάρκεια του τελευταίου της έτους στην Ακαδημία Nevermore.

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Λαμβάνοντας υπόψη ότι το «Wednesday» είναι μια νεανική σειρά που περιστρέφεται γύρω από την Ακαδημία του Nevermore, η αποφοίτηση της ομώνυμης, έφηβης ηρωίδας και η είσοδός της στην ενήλικη ζωή μοιάζουν με ένα φυσικό σημείο τερματισμού. Μια συνέχεια με την ενήλικη Wednesday θα σήμαινε αλλαγή είδους και στροφή προς μια διαφορετική κατεύθυνση.

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η «Wednesday Addams» της Ορτέγκα θα εξαφανιστεί για πάντα από τις οθόνες μας. Δεδομένης της τεράστιας απήχησης της σειράς, μπορούμε σίγουρα να περιμένουμε περισσότερες συνέχειες και spin-off με συμμετοχή του χαρακτήρα της, αν και ίσως με μεγαλύτερη έμφαση σε άλλα μέλη της οικογένειας Άνταμς.

Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι αν η τρίτη σεζόν του «Wednesday» σηματοδοτεί όντως το τέλος αυτής της εποχής, τότε μπορούμε να περιμένουμε ότι θα προετοιμάσει το έδαφος για τον διάδοχό της.